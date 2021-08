Eltűntek az A+++ készülékek a boltokból: így ismered fel a legjobb fajtákat

Nem kell megijedni, ha egy mosógép, hűtő, mosogatógép energiacímkéjén nem az ABC első betűi szerepelnek. Az új energiahatékonysági jelek miatt simán lehet, hogy egy D besorolású gép a legjobb, amit kaphatunk. Ennek ellenére a vásárlók még kevéssé ismerik, ezért nem bíznak az új címkékben. A Tudatos Vásárlók Egyesülete összefoglalta az energiacímkézés új korszakának első tapasztalatait. Fontos olvasmány mindenkinek, akik háztartási gépet szeretne vásárolni.

Márciustól új energiacímkéket látunk a különböző háztartási gépeken, megújultak azok a jelzések, amelyek az adott készülék fogyasztásáról árulkodnak. Az új szabályozás nyugdíjba küldte a korábbi A+-os, A++-os, A+++-os osztályzatokat, amelyek – mivel már rengeteg volt az A-s jel - megtévesztőek lehettek. A márciustól életbe lépett rendszerben az “A” osztályzat a legjobb, a skála pedig egészen a “G”-ig megy, az a leggyengébb besorolás.

Az új címkeszabályozás párhuzamosan a fogyasztási értékeket is módosították, vagyis egy korábbi A+++-os gép az új rendszerben C-s vagy D-s értékelést kaphat. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy bizonyos gépek esetében még nincs is a piacon olyan, amely akár B-s vagy A-s osztályzatot érdemelne. Ennek az oka, hogy a szabályozás előre tekintett, azaz tudatosan “helyet hagytak” a jövőben megjelenő, a technológia fejlődésével a piacra dobott még alacsonyabb fogyasztású gépeknek. Így nem kell majd évek múlva újból hozzányúlni a címkeszabályokhoz.

Az új jelölési rendszer 2021. március 1-étól él a tévékre, mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőgépekre, köztük a borhűtőkre és fagyasztókra is, valamint a lámpákra.

2021. szeptember 1-jétől pedig egy újabb termékkategórián, a LED-es lámpatesteken is ezek az energiahatékonysági jelzések veszik át a helyet.

Mit szóltak a vásárlók?

Ahogy fentebb szó volt róla, az új szabályozás és a fogyasztási limitek átírása miatt a korábbi rendszerben a legenergiatakarékosabb A+++-os gép mondjuk csak D-s címkét kap. A Tudatos Vásárlók Egyesülete utánajárt, mennyire ment át mindez a vásárlók felé, mennyire fogadták el az új A-tól G-ig tartó skálát. Amint kiderült, az új rendszert nehéz megszokni, a korábbi információk rögzültek. Mivel korábban lehetőleg az A-betűs gépeket keresték, a fogyasztók nehezen bíznak meg az ABC „folytatásában”.

Azok gagyik, sokat fogyasztanak

Rosszul hangzik, hogy C-s gépem van, A-sat szeretnék.

Ciki, nem A-s gépet venni

- jellemzően ezeket mondták a Tudatos Vásárlók Egyesülete által megkérdezett fogyasztók, akik vásárlás előtt, az utcán válaszoltak az új címkerendszerre vonatkozó kérdésekre. Az első reakciók után egy részük azonban utánajárt, és elfogadta, hogy hiába szeretnének A-s gépet, ha egyszerűen nincs olyan, így a címkén szereplő paraméterek és az ár alapján választottak gépet.

Hogyan néznek ki az új címkék?

A hűtőgépeké például így:

A kép bal oldalán, kis méretben szerepel a régi címke az összehasonlíthatóság kedvéért - Forrás: Applia.hu

A mosógépeké pedig így:

A kép bal oldalán, kis méretben szerepel a régi címke az összehasonlíthatóság kedvéért - Forrás: Applia.hu

Mit tapasztalnak a kereskedők?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete megkereste a legismertebb hazai, háztartási gépeket forgalmazó kereskedelmi láncokat. Közülük a Media Markt-nál úgy látják, valóban elbizonytalanította a vásárlókat az új rendszer. “A március elejétől irányadó új energiacímkék megzavarták a vásárlókat. Az újrakategorizálás nyomán a legtöbb takarékos, korábban A-pluszosként ismert háztartási nagygép ma már B, C vagy D-kategóriásként szerepel a boltokban. Ez az átváltozás sokakat megzavar” - közölte a boltlánc, amely egy kutatást is készíttetett arról, milyen az új címkeszabályozás fogadtatása.

A felmérés szerint a 18 évnél idősebbek táborában 10-ből 4-en - a megkérdezettek mindössze 43 százaléka - hallott az új címkékről. Még kevesebben, minden nyolcadik vásárló - vagyis a válaszadók 12,5 százaléka - ismeri részletesen az új szabályozást. A megkérdezettek majdnem fele pedig szinte semmit nem tudott arról, milyen változás történt.

Pedig a mosó-, mosogató-, mosó-szárító gép, hűtőszekrény, fagyasztó vásárlásakor a magyarok 58 százalékának fontos, hogy a készülék működés közben mennyi energiát használ fel

- derült ki a felmérésükből. A Tudatos Vásárlók Egyesülete rákérdezett az eMAG-nál is, mit tapasztaltak az új címkékkel kapcsolatban. A cégnél nem tapasztaltak visszaesést a háztartási nagygépek forgalmában, tehát a vásárlók továbbra is bíznak az ismert márkákban, és ugyanúgy meg merik vásárolni a termékeiket, mint a korábbi energiacímkék alkalmazása alatt - mondják.

Az ügyfélszolgálaton, illetve a boltokban viszonylag ritkán, de érdeklődni szoktak vásárlók annak kapcsán, hová tűntek az A-osztályú gépek, hiszen az új címkék bevezetésekor a tavaly még A++ besorolásúak is G-osztályba lettek átsorolva. Nekik szerencsére könnyen el tudják magyarázni a kollégák a változás okát, és így meg merik vásárolni a G-osztályú eszközöket is.

Nagyjából ugyanez a tapasztalat az Extreme Digital-nál, akiknél nem jelentett fennakadást az új energiacímkék bevezetése. Igaz, a boltban dolgozó munkatársaknál havonta néhány vevő valóban érdeklődik, miért nem talál “A” energiabesorolási osztályba tartozó tévét vagy háztartási gépet - ilyenkor ismertetik velük az új szabályok lényegi elemeit. vagyis azt, hogy a korábbi A-kategóriás gépek rosszabb kategóriába kerültek, de ettől még nem energiafaló gépekről van szó.

Mi a megoldás?

Összességében a Tudatos Vásárlók szakértői úgy látják, hogy az eddiginél hangsúlyosabban, gyakrabban kell tájékoztatni a vevőket az új energiacímkézési rendszerről. Ebben maguk is segítenek, többek között a rendszeres megjelenő háztartásigép-tesztekhez fűzött értékelésekben is rendre bemutatják, milyen változásokat hozott az új címkézési rendszer. A fogyasztói szervezetnél azt tanácsolják, ha nem találunk a kategóriában A-st vagy B-st, bátran vásároljunk akár D-s gépet, mert az lehet, hogy a piac legtakarékosabb szereplője.