Durván kilőtt a magyarok kertészkedési kedve: agyba-főbe keresik ezeket a termékeket

Idén tavasszal jóval több kerti és mezőgazdasági termék talált gazdára az online piactéren, mint a járvány tavalyi kezdetekor vagy a pandémia előtti évben. Jelenleg a legtöbb a dísznövényekből, palántákból, vetőmagokból, és gyümölcsfa-csemetékből fogy, de sokan rendelnek kerti gépet, szerszámot is. Tízből kilenc itt eladott borászati termék használt, míg a pálinkafőzéshez szükséges felszerelésből tízből nyolc magyar vásárló új terméket választ.

A Vatera.hu-n március óta másfélszer annyi kerti és mezőgazdasági termék talál gazdára, mint tavaly, a koronavírus-járvány kezdetekor, de még a járvány előtti évnél is mintegy 30 százalékkal nőtt ezek forgalma 2021 tavaszán. Ez valószínűleg nagymértékben köszönhető annak, hogy bár a barkácsáruházak és kertészeket nyitva tartanak, a járványhelyzetben sokan elkerülik a sokszor zsúfolt helyszíneket, és interneten szerzik be a kertben szükséges termékeket - áll az online piactér közleményében.

Idén sokan rendelnek növényt az internetről

Bár sokan nem ismerik a lehetőséget, a szakszerű csomagolás és a szállítás gyorsasága révén nem csak vetőmagot, hanem élő növényt is gond nélkül lehet rendelni a Vaterán keresztül is, a piactéren számos kertészet kínálja élő növényeit. Az elmúlt másfél hónapban közel negyvenezer darab növényt adtak el az oldalon.

A legtöbben bokrot vagy sövényt (33 százalék) rendeltek az oldalról, míg a díszfák (24 százalék) voltak a második legnépszerűbbek. A harmadik helyre a virágmagok és virághagymák (16 százalék), a negyedikre a gyümölcstermők[1] (14 százalék) kerültek az értékesítési darabszámok alapján, az ötödik legnépszerűbbnek pedig az örökzöldek (14 százalék) bizonyultak.

A legtöbb online növény-, palánta-, mag-, és virághagymarendelést Pest megyéből adták fel idén tavasszal - innen érkezett a vásárlások 37 százaléka, míg a második legtöbb rendelés Jász-Nagykun-Szolnok megyéből (26 százalék) érkezett, de a Győr-Moson-Sopron megyei kertészek közül is sokan (13 százalék) látták meg a fantáziát az online vásárlásban.

Metszőollóból újat, szőlőprésből használtat is vesznek

Természetesen a kerti munkához szükséges gépek forgalma is fellendült: a Vaterán eladott eszközök kicsivel több, mint fele (56 százalék) új, a fennmaradó 44 százalék pedig használt, míg a kerti szerszámoknak csupán ötödét veszik használtan.

A borászati eszközök, például hordók, szőlőprések esetében a legkelendőbbek a használt termékek, ebben a kategóriában 89 százalékos az arányuk. Érdekes módon a pálinkafőzés eszközei közül az eladott termékek 80 százaléka új, és csak 20 százaléka használt termék. Sokan vásárolnak tartályt, hordót, kannát is használtan, ezeknek csupán 37 százaléka új termék. A szobán kívüli pihenést szolgáló eszközök közül a bográcsok, bográcsállványok, grillsütők, kerti székek, kerti dekorációk fogytak jól március óta a Vatera.hu-n.

“A járványhelyzettől függetlenül tavasz elején korábban is a növényeket és kerti szerszámokat keresték a legtöbben a Vaterán, a kerti bútorok, dekorációk, medencék és hasonló kényelmi kegészítők szezonja egy-két hónappal később várható, de az időjárástól is függ. Arra számítunk, hogy a növényekhez hasonlóan ezek forgalma is nagyobb lesz a korábbi éveknél, hiszen idén is a szokásosnál többen fogják külföldi utazás helyett a nyarat telken, nyaralóban, vagy akár az otthoni kertben eltölteni” - mondta el Szanitter Áron, a Vatera vezetője.

Ha az összes kerti és mezőgazdasági termék (növények, szerszámok, gépek, bútorok stb.) együttes forgalmát vizsgáljuk, akkor Bács-Kiskun megyéből érkezett a legtöbb vaterás rendelés március eleje óta, a második legtöbb terméket Baranya megyéből rendelték, és Pest megye csupán a harmadik helyre futott be, ami azt mutatja, hogy az online vásárlás mostanra nem csupán a főváros környéki településeken népszerű.