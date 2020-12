Matolcsy György: 6-6,5 százalékkal csökken a magyar gazdaság

A Trianon utáni ötödik legnagyobb gazdasági visszaesésről beszélt mai online tájékoztatóján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke. Virág Barnabás MNB-alelnök elmondása szerint 2021-ben 3,5 százalék lesz az infláció.

Cikkünk frissül

A jegybank monetáris tanácsa változatlanul 0,6%-on hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót, ezzel megerősítve a korábbi döntéseit - jelentette be Matolcsy György MNB-elnök mai online sajtótájékoztatóján. Itt az idei esztendőt fekete évnek nevezte, amely elmondása szerint a Trianon utáni ötödik legnagyobb visszaesés. Hozzátette, először történt olyan, hogy nem háború vagy forradalom miatt történt mindez, hanem egy világjárvány miatt.

A vezető szerint idén várhatóan 6-6,5 százalékkal zuhan a gazdaság .

Szerinte hazánk teljesítménye EU-s összehasonlításban kimagaslóan jó volt, ide kell majd visszakapaszkodni. Az eurozónához képest kevésbé nagy a visszaesés Matolcsy szerint, így kicsivel javítjuk a pozíciónkat.

Elmondása szerint sikerült megakadályozni, hogy Magyarországon pénzügyi válság is fellépjen, a rendszerben nem lépett fel zavar, pénzügyi megingás sem. Arról is beszélt: 2022-ig talán nem tudják az egyensúlyt helyreállítani, de később meg kell fékezni az államadósságot a helyreállítás költségei mellett is.

Virág Barnabás MNB-alelnök elmondása szerint 2021-ben 3,5 százalék lesz az infláció, amely a jegybanki toleranciaszinten belül van, bár a járvány alatt növekedett. Arra számítanak, hogy marad az infláció változékonysága a tavaszi bázishatások, a dohányár-emelkedések, illetve a dezinflációs hatások megjelenése, köztük a visszafogott belső kereslet miatt. Virág arról is beszélt, a következő évben is három százalék környékén mozoghat a pénzromlás.

Elmondta, hogy a vállalkozói és lakossági hitelállomány kétszámjegyű növekedést mutatott, amely forrásokhoz tudta juttatni a gazdasági gondokkal küzdő szereplőket. A kilábalás sebessége eltérő volt iparáganként, míg az építőipar már visszatér, például a szórakoztatóipar nem. A második negyedévben ismét GDP-visszaesésre és a gazdaság elhúzódó helyreállására számítanak.

Címlapkép: Magyar Nemzeti Bank (YouTube)