Így lehet most 100-300 ezer forint értékű terméket nyerni a JYSK-nél: elindult a pályázat, ezek a feltételek

A pályázatra olyan szervezetek jelentkezhettek, melyekhez eljutott a skandináv cég felkérése. A vásárlói szavazás alapú Karácsonyi és Újévi Kampányban 1 millió forint összértékű termékadomány talál gazdára. Ezzel tovább erősítve a lakberendezési áruházlánc hű szemléletét: a társadalmifelelőségvállalást.

A JYSK és a Sharity Zrt. közös kezdeményezésének célja, a civilszervezetek és a vásárlók bevonása a JYSK Karácsonyi és Újévi Kampányába. A boltlánc skandináv szemlélete hűen fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, globálisan és helyileg is. Céljuk, hogy aktívan segítséget nyújtsanak azokban a közösségekben, melyekben üzleti tevékenységük által is jelen vannak.

A Sharity Zrt. egy olyan új innovatív adományozási platform, ahol a felhasználók a pénzadományok mellett reklám megtekintések által, az idejük felhasználásával is tudnak szervezeteket és kampányokat támogatni. A Sharitynél tehát a világon elsőként van mód csupán néhány kattintással adakozni, akár pénz nélkül is. Azaz például a JYSK esetében is a kiskereskedelmi áruházlánc az, aki felajánlja a teljes összeget, viszont a lakosság szavazza meg, hogy ezt mely szervezet kapja.

A két cég együttműködésében most olyan civilszervezetek jelentkezését várták, akik részt vesznek a vásárlói szavazás alapú, termékadományozási Karácsonyi és Újévi Kampányukban. A JYSK bruttó 1 millió forint értékű termékfelajánlást adományoz azoknak a civilszervezeteknek, akik jelentkeztek a Karácsonyi és Újévi Kampányba, és a vásárlók szavazatai alapján az első öt helyen végeznek.

A Sharity Zrt.-vel való együttműködésben a Sharity Applikáció letöltését követően azon keresztül, vagy a Sharity weboldalán szavazzák meg a vásárlók, hogy mely szervezetek kapják végül díjazottként a felajánlott JYSK vásárlási utalványokat.

A JYSK 1.000.000 Ft - értékű termékfelajánlásának megoszlása:

helyezett – bruttó 300.000 Ft - értékű JYSK termékfelajánlás helyezett – bruttó 250.000 Ft - értékű JYSK termékfelajánlás helyezett – bruttó 200.000 Ft - értékű JYSK termékfelajánlás helyezett – bruttó 150.000 Ft - értékű JYSK termékfelajánlás helyezett – bruttó 100.000 Ft - értékű JYSK termékfelajánlás

A nyeremények „JYSK vásárlási utalvány adomány” formájában kerülnek átadásra. A vásárlási utalványokat a JYSK különböző áruházaiban vásárolhatják le a nyertes civil szervezetek.

Szavaztok leadása

A verseny 2024. december 2. és 2024 december 31. között kerül megrendezésre, és a szavazatok is ez idő alatt adhatók le a Sharity alkalmazásban vagy a weboldalon keresztül. A szavazók a Sharity felületein közzétett, és a JYSK által jóváhagyott videó megtekintésével adhatják le szavazataikat. Egy videó megtekintésével egy szavazat adható le. A nyertes civil szervezetekről a Sharity alkalmazás és weboldal segítségével szavazatot leadó személyek döntenek. A szavazás teljes időtartama alatt minden Sharity felhasználó naponta egyszer szavazhat. A szavazók között 3 db 10 ezer forint értékű JYSK utalvány talál majd gazdára.

A szavazatok száma és ezáltal a szavazás állása folyamatosan nyomon követhető a Sharity alkalmazásban és a weboldalon, a szavazás teljes időtartama alatt. A nyertesek a legtöbb szavazatot gyűjtő civil szervezetek lesznek 1-5. helyezettig. A termékutalványok ünnepélyes átadására 2025 januárjában kerül majd sor.

