Ezt senki nem hittel el: lecsapott a sertésmogul a vegán termékre

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor hetedik évada, amelynek 15. adásában 5 vállalkozás életébe pillanthattunk bele.

Csík János mobilapplikáció készítéssel foglalkozik, Koppenhágából érkezett a befektetők elé. A fejlesztés lényege, hogy saját audio guide-ot tud készíteni a felhasználó, amivel ráadásul még pénzt is tud keresni. A Don Daddy egy közösségi eszköz, átlagban 2-3 dollárt kér egy tartalomkészítő, aki oda feltölti a termékét. Ebből Jánosnak nagyjából 1 dollár profitja marad. Nagy célja, hogy ha valaki elmegy egy múzeumba, egyből az ő appja jusson eszébe. 15 millió forintot kért rendszerfejlesztésre és a nemzetközi piac beindítására 25 százalékért.

Mint kiderült, 2023 májusában kezdte el az értékesítés, és eddig mindössze 200 ezer forintnyi bevételt produkált. 2024-re 50 ezer dolláros profitot prognosztizál 250 ezer dolláros árbevétel mellett, 2025-re ezt meg szeretné duplázni. Moldován András ezen a ponton szállt ki.

Mint kiderült a céget, az Amerikai Egyesült Államokban jegyeztette be, ami Sárospataki Albert szerint nem feltétlenül volt jó döntés, hiszen a fenntartási költsége ott kint sokkal nagyobb. Végül a Cápák nem hittek az üzleti modellben, Balogh Petya pedig túl korainak tartotta még ezen a ponton a befektetést, de visszahívta a következő évadra.

Okos konyha

Boros Csilla Tea és Dezsőfi Gábor éttermeknek szóló informatikai szolgáltatást fejlesztettek: egy korábban kézzel, papíron végzett feladatot digitalizáltak. Az Okos HACCP-t a vendéglátóhelyek feladatainak megkönnyítésére hozták létre, amivel nem csak időt takarítanak meg, de csökkentik a büntetés kockázatát is a magyar vállalkozások. Eddig összesen 150 ügyfelük van, 50 millió forint árbevételt termeltek, de két éven belül magyarországi sztenderddé szeretnének válni az 50 ezres felvevőpiacon. A gyorsabb előre jutáshoz 30 millió forintot kértek 3 százalékért cserébe. Mint kiderült, eddig 50 millió + 130 millió forintnyi tőkebevonást kaptak, 700 millió forintos cégértéken, az előző befektetést is beleszámolva így 830 milliót ér jelenleg a vállakozásuk.

A szolgáltatás hardver csomagja 120 ezer forintba kerül, az éves díja a szoftvernek 234 ezer forint, így 2024-re 136 millió forintot várnak, 2025-re pedig 260 millió forintot.

Balogh Leventének nem voltak kétségei affelől, hogy jó a termék, de szerinte meg kell érteni a felvevőpiacot, és annak a méretét kell helyesen felbecsülni. Moldován András a milliárdos cégértéket nem értette, számára ez kezelhetetlen volt befektetőként. Levente úgy látta,

nagyon sok pénzt elégettetek már, ahhoz képest kevés az árbevétel. Ezt így nem tudom vállalni

Balogh Petya szerint ezer ügyfélig el tudnak jutni, de

pontosan azért, amiért nem jött be egyetlen külföldi sem a magyar piacra, amiatt nem tudtok ti sem kijutni a nemzetközi piacra.

Ennek ellenére adott egy ajánlatot, 3,5 százalékot kért a 30 millió forintjáért. Sárospataki Albertnek a 3 százalék kevésnek tűnt, végül Petya és Albert szálltak be 3,5-3,5 százalékért 30-30 milliót adtak.

Megállt az idő?

A lágy lézerek gyógyító hatását az egészségügy számos területén alkalmazzák: például övsömör, afta, herpesz vagy éppen teszinkönyök gyógyítására, sok esetben akkor, amikor más eljárás már nem segít. Bujtos Júlia és apósa, Tanos Ervin fizikus lézereket fejlesztenek Ervin saját találmánya alapján és egy fejlesztési piacraviteli projekttel érkeztek: a már meglévő technológiát szeretnék modernizálni, amivel a nemzetközi piacra lépnének a kozmetika vagy akár az egészségügy területén. 20 százalék tulajdonosi részesedést kínáltak 40 millió forintért.

A Kft., amiben működnek már 30 éve létezik, a legutolsó évük 80 milliós forgalmat generált, viszont haszon nem volt rajta. Júlia úgy látja, hogy a sales-ben van a legnagyobb hiányosságuk.

Mint kiderült a konkurencia learatja előlük a piacot, holott a készülékük a töredékébe kerül, mint a versenytársaiké. Dr. Varga Eszter az árazási politikában látott nagy hézagokat az értékesítési hiányok mellett, de szakmailag minden Cápa leemelte a kalapját előttük. Petya úgy látta,

amit ti csináltok minden, csak nem üzlet,

és kiszállt, ahogy Albert is, aki szerint nagyon elhúzott előttük ez az iparág. Moldován András szerint megállt felettük az idő, a termék nem modern és nem szexi, ezért a 40 millió forintot nagyon soknak tartotta. Levente sem fektetett be, ezen a ponton kiszállt, de megcsillantotta a reményt, hogy a jövőben szívesen leülne velük tárgyalni, mert jónak tartotta a terméket.

Autós szemezés vagy üzlet?

Társkeresési applikációval érkezett Szabó Balázs, ami annyiban más, mint a többi piacon lévő, hogy azokat is képes megtalálni, akiket a felhasználók élőben láttak. A közös pont a kocsi, azaz egy autó bizonyos paramétereit lehet megadni, amit csak akkor látnak mások, ha a felhasználó erre engedélyt ad. 15 millió forintot kért technikai héttérre és a nemzetközi piacra lépése, 30 százalékot ajánlott fel a cégéből.

Mint kiderült, 2020-ban 18 ezren töltötték le az appot, de most nem működik. A reklámfelületek értékesítéséből és az előfizetési díjakból reméli a bevételt a jövőben.

Dr. Varga Eszter szerint ez a megoldás épphogy leszűkíti a társkeresés lehetőségét, nem pedig újabb ablakokat nyit meg. Az ilyen találkozások esélye nagyjából 0,0%. Petya szerint az autó a legfurább eszköz, amihez a társkeresést kötni lehet, Eszter szerint ez a koncepció hosszú távon nem hoz pénzt. Albert nem gondolta, hogy az emberek felregisztrálnák valahová az autójukat, nem látta ő sem meg benne az üzletet, szerinte nem stimmelt az üzleti modell.

Jött és aratott

Fehér Melinda vegán mártogatósok gyártásával foglalkozik, a Tunki Tunki már egy létező brand volt, amikor megvásárolta. Mint elmondta, nagy növekedés előtt áll, amihez szakmai partnert keres, hiszen nemrég megnyerte egy nagy nemzetközi élelmiszerlánc versenyét. Ezzel a győzelemmel szintet lépett: a 2022-es 3,5 millió forintos árbevétele után 2023-ban 35 millió forintot ért el, 8,8 millió forintos nyereséggel. Tehát megtízszerezte a bevételét, és a jövő is nagy reményekkel kecsegtet: 2024-et 120 milliósra tervezik. 15 százalékot ajánlott fel 10 millió forintért cserébe.

Természetesen kóstolót is hozott a befektetőknek, ám Moldován András már előtte tett egy ajánlatot Melindának: 25 százalékért beszállt volna azonnal, de a vállalkozó meghallgatta a többi Cápát is. Eszter is tett ajánlatot, megadta, amit András, de hozzátette, élelmiszeripari szakmai segítséget ő nem tud felajánlani. Albertnek is tetszett a termék, ő is megadta a 20 százalékot a 10 millió forintért. Melinda végül őt választotta.

fotókredit: RTL/Sallak Dóra