Erre sok magyar vállalkozó nincs felkészülve: betehet nekik az új EU-s szabályozás?

Az uniós vámügyi reform javaslatai közé tartozik egy új uniós vámhatóság létrehozása és az e-kereskedelem fejlesztése. Az adózásban fontos változtatásokat tartalmaznak, amelyek a digitális kor igényeivel összhangban vannak és a HÉA rendszer modernizálását, a vállalkozások terheinek csökkentését és a HÉA-csalás elleni küzdelmet célozzák. A javaslatoknak még egyhangú uniós jóváhagyásra van szükségük, de már most érdemes az érintett vállalkozásoknak Magyarországon is megismerkedniük velük és felmérniük a potenciális hatásokat.

A BDO nemzetközi hálózatának tagja, a BDO Hollandia publikációjában áttekintik az Európai Bizottság javaslatait az uniós vámügyi reform kapcsán, amelynek ismerete minden e-kereskedelemben érintett vállalat számára fontos. Az alábbiakban BDO közleményét közöljük.

Az Európai Bizottság 2023. május 17-én javaslatokat terjesztett elő az EU vámuniójának átfogó reformjára vonatkozóan, olvasható a BDO Hollandia oldalán. A javaslatok között szerepel egy új uniós vámhatóság létrehozása az uniós vámadatközpont felügyeletére, valamint "az elektronikus kereskedelem korszerűbb megközelítése".

A vámügyi javaslatok tartalmaznak néhány fontos HÉA-val kapcsolatos változtatást is, amelyek a 2021. júliusi e-kereskedelmi HÉA-csomag módosításaira épülnek, és összhangban vannak a VIDA (VAT in the Digital Age), azaz „HÉA a digitális korban” javaslatokkal, amelyek célja az uniós HÉA rendszer korszerűsítése és átalakítása a digitális korszak feltételeinek megfelelően, a vállalkozások HÉA-követési terheinek csökkentése, valamint a HÉA-csalás elleni fellépés fokozása és ezáltal a HÉA-hiány csökkentése.

A HÉA javaslat fő elemei:

A vámjavaslatok szerint, a 2028-tól hatályos HÉA-változások röviden összefoglalva az alábbiak szerint bővülnek:

az elektronikus platformokra vonatkozó "közvetett szállító" (Deemed Supplier) szabály alkalmazása a 150 eurót meghaladó értékű, minősített importált árucikkek online ékesítésére;

az IOSS-rendszer („Import One Stop Shop scheme”, azaz „egyablakos import rendszer”) alkalmazása a 150 eurót meghaladó értékű, minősített importáruk online értékesítésére;

a postai szolgáltatókra, expressz fuvarozókra stb. vonatkozó speciális szabályok a 150 eurót meghaladó értékű, minősített árucikkek küldeményeire

A javasolt reformok között szerepel a kis szállítmányokra vonatkozó mentesség eltörlése és az úgynevezett "közvetett importőr" (Deemed Importer) rendszer bevezetése az elektronikus piacterek esetében. Ezek az elektronikus platformok importáláskor mind a HÉA, mind a vámok megfizetésére kötelezettek lesznek. A kis értékű árukra egyszerűsített vámkezelést alkalmaznak. Ezen egyszerűsített tarifális szabályozás keretében a közvetett importőr választhat az előre meghatározott "bucket" tarifák közül egyet, amelyet a vámértékre alkalmazni kell.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A javasolt HÉA-változások kiterjedtek és összetettek, és a teljes feldolgozásukhoz időre lesz szükség. A módosítások azonban nagyon is üdvözlendők, és ha a változatlanul jóváhagyják őket, minden bizonnyal tovább segítik a VIDA-javaslatok fent vázolt alapvető céljainak elérését.

Megjegyzendő, hogy a javasolt intézkedéseket valamennyi uniós tagállamnak egyhangúlag jóvá kell hagynia ahhoz, hogy hatályba léphessenek (ami nem lesz könnyű feladat), így 2023 folyamán erőteljes viták tárgyát képezik majd, és ennek következtében további felülvizsgálatra kerülnek. Az érintett vállalkozásoknak azonban már most el kell kezdeniük megismerkedni a javaslatokkal, hogy fel tudják mérni a vállalkozásukra gyakorolt várható hatásukat - közölték.