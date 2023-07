Ez lehet most a vállalkozók csodafegyvere: nagyon jól jár, aki ezt minél előbb meglépi

A napenergia a fenntartható energiatermelés jelentős forrása, és kulcsfontosságú szerepet játszik az üzleti szektorban. Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a megújuló forrásból származó energia nemcsak rendkívül tiszta és környezetbarát, de hosszú távon jelentős megtakarítást is eredményez. Egy komplex napelemes rendszer telepítésének költségei a vállalkozások esetében piaci áron 2-3 év alatt megtérülhetnek, de a nemrég bejelentett villamos energia árplafon alkalmazása mellett is 3-5 év a megtérülési idő.

A korábban megjelent 238/2023. (VI. 19.) kormányrendelet szabályozza a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdéseket. A rendelet alapján meghatározott tevékenységet végző, jelenleg fix-áras villamosenergia-szerződéssel rendelkező vállalkozások számára a szolgáltatói szerződések alapján értékesített villamos energiáért fizetendő energiadíj legfeljebb 200 EUR/MWh azaz 75 Ft/kWh (375 Ft/€ árfolyammal számolva) mértéken számolható el. Az e feletti részt az állam téríti meg az energiakereskedőknek. A rendelet alkalmazható a feldolgozóipari, szálláshely-szolgáltatói, valamint raktározást, szállítást kiegészítő főtevékenységet folytató vállalkozások esetében, tehát a jellemzően energiaintenzív iparágakban.

A fentiek tükrében a vállalkozásoknak továbbra is érdemes megfontolni a megújuló energiákba történő beruházási, fejlesztési lehetőségeiket, elővenni a villanyszámlákat és kiszámolni, hogy mennyivel járnak jobban amennyiben megújuló energiaforrást használnak.

Megéri-e a vállalkozások számára most napelemet telepíteni?

Jelenleg is érvényben lévő visszatáplálási korlátozás mellett, egy optimálisan megtervezett napelem rendszer esetén a fogyasztási profilnak megfelelően egy vállalkozás villamosenergia-igényének 40-80 százaléka kiváltható. A visszatáplálás elleni védelemmel ellátott napelemes beruházás akár 3-5 év alatt megtérülhet a fogyasztási szokások, a pontos műszaki tartalom, a hálózati engedélyes által meghatározott műszaki feltételek, valamint a villamosenergia-díjak alakulásának függvényében

- mondja Házi Ádám a Wagner Solar fejlesztési igazgatója. „A cégvezetőket, cégtulajdonosokat többnyire a számok érdeklik és győzik meg leginkább egy-egy beruházás szükségességéről. Az alábbi kalkulációban két különböző (piaci és árplafonos) villamos energia árral számoltuk ki egy napelemes rendszer telepítésének megtérülési idejét. A számokból kiderül és világosan látszik, hogy vállalkozások számára még mindig érdemes beruházni egy ilyen rendszerbe” – folytatja a szakember. Házi Ádám hozzáteszi: a számok jelenleg azt mutatják,

optimálisabb a vállalatoknál a barnamezős beruházás, mint a családi házak tetején egy kisebb méretű rendszer.

Ha a számításoknál alapul vesszük azt, hogy a fixáras szerződésekben meghatározott villamosenergia árak nagy szórást mutatnak és átlagosan 120-200 Ft/kWh között mozognak, akkor egy vállalkozás, amelynek éves áramfogyasztása 100 000 kWh, 120 Ft/kWh-ás áramárral számolva éves szinten jelenleg 12 millió Ft-ot, míg 75 Ft/kWh-ás áramárral 7,5 millió Ft-ot fizet ki villanyszámlára a szerződése szerint.

Amennyiben a cég úgy dönt, hogy megújulóenergia-rendszerrel biztosítja villamosenergia-fogyasztását az éves fogyasztás akár 80 százaléka is biztosítható megújuló energiából. Egy jól megtervezett, 600 kW teljesítményű, éves szinten 650-700 MWh-t termelő napelemes rendszer beruházási költsége 130 -186 millió Ft között van. A beruházás összege nagyban függ a telepítendő napelemek minőségétől.

Számítások szerint ezzel a rendszerrel a beruházás ára 3 év alatt megtérül. Az árplafonos ár alkalmazásával a megtérülési idő ugyan 4,8 év, de ezeket a számokat látva még a visszatáplálás korlátozás mellett is érdemes beruházni. A vállalkozások esetén legfeljebb a hétvégi termelést nem hasznosítható, így az elvész ugyan, de még így is megéri kiváltani a hagyományos, fosszilis energiákat.

A legújabb kormányzati intézkedés kapcsán jó esély van arra is, hogy a barnamezős vállalati szektorban felgyorsuljanak a napelemes beruházások. Korábban, amikor a jelenleginél jóval olcsóbb energiaárak voltak érvényben a megtérülést 10-15 év körül lehetett számolni, így ez nem ösztönözte beruházásra a cégeket. Ám most még a bevezetett árplafon mellett is ésszerű időn belül várható a napelemes rendszerek telepítési költségeinek megtérülése - áll a közleményben.