Megszólalt a marketing guru: ezen a négy hibán csúzik el a legtöbb magyar vállalkozó

Az újdonság jobb afrodiziákum, mint az akciók, de önmagában egy jól felépített, hosszú kampány nélkül mit sem ér – derült ki Wolf Gábor, a Business Lab című rendezvényen elhangzott előadásából, melyen a marketinges guru a modern marketing alapvető trükkjeit és legnagyobb buktatóit is ismertette.

Egyáltalán miért van értelme újdonságokat piacra dobni? – teszi fel a kérdést Wolf Gábor, a Marketing Commando alapító tulajdonosa. Mi van, ha egy KKV-k kampányainak a többsége egy árakció? Az jut az ember eszébe hogy olcsó, gagyi. Ha viszont a legtöbb kampány arról szól, hogy valami újdonság, akkor az jut az eszébe a fogyasztóknak, hogy ez egy innováció. Az újdonság jobb afrodiziákum, mint az árakció. Jobb vevőket is vonz, mert pont azt az innovatív réteget vonzza, aki oda van az újdonságért. Azokat, akik úgy gondolkoznak, teljesen mindegy milyen, megveszem, mert újdonság. Ezek a vevők a magasabb árat is elfogadják. Az utolsó fontos előny pedig, hogy a csapatot is energizálja, egy ilyen új bevezetési kampány őket is fel fogja pörgetni – magyarázta a szakértő, aki néhány példát is mutatott.

Amikor megnyitott az Electro World Budaörsön, tele volt a sajtó olyan címszavakkal, hogy "tömeghisztéria", "lincshangulat", "ostromállapot". Itt a bevezetőkampány őrült árakciókkal, például 150 kávéfőzőkkel és hasonlókkal indult. Nézzük a Gmail bevezetését, egy gigabyte-os tárhely volt elérhető, egymást hívogatták meg az emberek, az volt a „menő”, akinek volt meghívója. A Whopper bevezetésekor azt sem árulták el, pontosan mi az. Az utolsó példa, amikor a Lexus piacra dobta az egyik modelljét. Egy hibrid volt, fokozatos váltós, csupa kényelmi szolgáltatás, ez volt az egyik első kocsi, ami városban kevesebbet fogyaszt és egy pofás SUV volt. Mi volt bennük a közös? – teszi fel a kérdést.

Az, hogy mindegyiknek volt egy „sztárja, egy-egy tulajdonságot kiemeltek a sok közül. Az Electro Worldnél a 150 forintos kávéfőzőt, a Bufger King burgerénél a méretet, a Gmail-nél a tárhelyet.

Meg kell találni azt a tulajdonságot, ami a legnagyobb különbséget jelenti a többi termékhez képest, ami a legtöbb korábbi frusztrációt spórolja meg, ez az első lépés – ismertette Wolf Gábor.

A második lépés az, hogy hogyan húzd el a mézesmadzagot. Tematizálni kell a problémát. Ugyanúgy, mint a politikai marketingben. Bekapjuk ezt a csontot és nem engedjük el, addig, amíg mindenki azzal nem foglalkozik. Mindezt hogyan teheted meg? Vegyük példának azt a topikot, hogy „az idős kutyákkal senki nem foglalkozik, utána a témát addig rágod, amíg bevésődik a közönségedből. Ilyenkor két-három héten keresztül nyomod ezt a problémát, ha történik más is, ami a cégedet érinti, azt elrakod máskorra, csak ezzel szabad foglalkozni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A harmadik lépés a bejelentés napja, a bejelentő esemény. Itt azon van a hangsúly, egy reggeltől estig tartó, egész napos promó legyen kell. Reggel ki kell írnod, hogy „ma felfedjük”, Facebook élőt és eseményt indítasz, visszaszámlálást indítasz, prezentációt tartasz, összefoglaló videóból gyártasz hirdetést – az egész egy show-biznisz magyarázta a marketing guru.

A következőket viszont ne használjátok, osztotta meg a marketinges trükkök feketelistáját a szakember: