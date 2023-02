Ilyen még sosem történt a Cápák között stúdiójában: mindenki ledöbbent, aki látta, hallotta

Elképesztő találmányokkal, ötletekkel álltak a Cápák elé vasárnap este immár az évad során az ötödik alkalommal a vállalkozók. Izgalmakból, drámából most sem volt hiány, de Lakatos István tett egy olyan ajánlatot, milyenre még sosem volt példa a stúdióban, megmutatta, hogy oldja meg egy született ragadozó cégében a szakemberhiányt: vesz magának egy vállalkozást és vele együtt két agilis fiatalt.

Ismét öt különleges vállalkozó érkezett az RTL stúdiójába, hogy ötleteikkel, találmányaikkal, szendvicseikkel megnyerjék Magyarország legvéresebb ragadozóit, a Cápákat. Vasárnap este olyan történt, ami az adás történetében eddig még sohase.

Kerek a történet, de mégsem stimmel valami

Holló Csaba saját találmányával érkezett a stúdióba, mely elmondása szerint nagyon más, mint az összes több ehhez hasonló termék. Jelenleg ő a tesztelője, és számára nem kérdés, hogy ebből világsikert fog csinálni. A láthatatlan kerékpárzár feltalálója a csőben helyezte el ügyes kis szerkezetét, és elmondása szerint eleinte annyira megijedt az ötlet zsenialitásától, hogy senkinek nem merte elmesélni.

Jelenleg a szabadalmaztatási folyamat utolsó szakaszában jár, már csak egy lépésre van attól, hogy a globális kerékpárpiac 70 százalékát lefedő szabadalmi oltalommal rendelkezzen. Azonnal a világpiacra szeretne menni egy Indiegogo kampány segítségével, ahol preorderben próbál majd eladni ezer darabot belőle, hogy le tudja gyártani az első sorozatot.

Mi az az Indiegogo? Az Indiegogo rendszerén keresztüli közösségi finanszírozás lehetővé teszi az embereknek, hogy összefogjanak a számukra fontos ötletek miatt, és együtt ösztönözzék ezek életre keltését.

A kampány elindításához kért most 100 ezer eurót a befektetőktől, nagyjából 40 millió forintot, cserébe részvényvásárlási opciót ad, melynek keretében a cég 30 százalékát 1 millió euróért megvásárolhatja a korábbi befektető – azaz aki most pénzt ad neki. Mint kiderült, maximum 65 eurós gyártási költséggel, és 199 eurós eladási árral számol.

Moldován András a 200 eurós, 80 ezer forintos biciklizár árat kicsit magasnak találta egy 200-300 ezer forintos kerékpár árához képest, elsőként szállt ki. Őt Tomán Szabina követte: szerinte inkább a közösségi közlekedésé, az applikáción keresztül kibérelhető eszközöké a jövő. Mint kiderült, Csabának cége már van ugyan, de árbevétele még nem volt annak ellenére, hogy nagyjából 100 millió forintot fektetett be eddig a találmányába. Ezek után már Balogh Petya sem érezte az üzlet szagát:

Próbálom kinyomozni, hogy ez üzlet-e. Ez a dilemma a vállalkozásoddal: nagyon sokat költöttél rá, szabadalmad már van, de azt nem tudod, hogy bárki fog-e ilyet venni.

Balogh Levente sem volt sokkal lelkesebb:

De milyen számokról beszélünk, amikor sakktábla van, de nincsenek még bábuk? Feltételezésen alapul minden.

A keresztkérdéseikkel nem tudták ugyan zavarba hozni a feltalálót a befektetők, mégis sorra kiszálltak. Ennek oka, hogy nem igazán hittek a termékben, főleg mivel a piaci szereplők, akiket Csaba korábban megkeresett az ötletével, nem reagáltak rá pozitívan – ez jelzésértékű volt a Cápáknak.

Táskák a jó ügyért

Viola Melinda, aki jelenleg ápolóként működik, saját táskáival érkezett, melyek papírhulladékból, hajtogatásos módszerrel készülnek. Mint kiderült, megváltozott munkaképességű, nagyrész fogyatékkal élők készítik őket. Vállalkozása bővítéséhez 4 millió forintot kért 7 százalékért cserébe.

A környezettudatosság és az újrahasznosítás jegyében készülnek ezek a termékek ugyan, de mint arra a Cápák azonnal rá is mutattak, a bevonóanyagként használt színes ragasztószalag tulajdonképpen műanyagból van – ezáltal mégsem annyira környezettudatos.

Az eladási árak 10 ezertől 50 ezer forintig terjednek, a tavalyi árbevétele nagyjából a 1 millió forint volt. Mivel ezek kézműves termékek, egy kis neszesszer elkészítési ideje 4 óra, a nagy táskáké pedig 8 óra. A Cápák ezen a ponton hangosan feljajdultak.

Ez a projekt sokkal inkább küldetés Melinda számára, sem mint vállalkozás, ennek ellenére Tomán Szabina egy nagyon különleges ajánlattal állt elő: ha Melinda csapata időre legyárt egy adott számú terméket, utána beszélhetnek második körben befektetésről. Tomán Szabina úgy fogalmazott:

Nekem először bizonyítanod kell, hogy ott van benned az az akarás, ami egy ilyen közösséget létre tud hozni

Rajta kívül mindenki kiszállt, Balogh Levente búcsúzóul azt javasolta, divatcikkek helyett inkább használati tárgyakat készítsenek, a divattal nagyon nehéz versenyezni.

A Konyhafőnök nem főzte meg a Cápákat

Bóza Roland, szakács a Konyhafőnök korábbi nyertese most profi vállalkozó szeretne lenni. A főzősműsor után több streetfood üzletet és egy gourmet éttermet is nyitott, most azonban szeretne belevágni valami másba.

Egy új terméket, szendvicset hozott a befektetőknek, ami elmondása szerint megfelel a mai kor követelményeinek, jó ár-érték arányú, könnyen elkészíthető, és persze nagyon finom. Ez a gourmet szendvics egyelőre öt ízben készül, bérgyártásban, vákumozott, fagyasztott formában. A viszonteladó aztán ezeket a termékeket egy kontaktgrillben vagy rostlapon tudja elkészíteni. 700 forintos eladási árból 160-200 forintnyi profit realizálható, és 1800-2000 forintos áron kerülnek a vendégek tányérjára. A bevezetés jól sikerült, másfél hónap alatt 9 ezer terméket tudott értékesíteni saját üzletében – de ez még tovább nőhet. 25 millió forintért étkezett, ezért a cége 25 százalékát kínálta fel.

A szendvics megsütve ízlett a befektetőknek, dicsértek, de „nyersen”, becsomagolva nem látták szépnek. Szabiba szerint

ezt azért a Rácz Jenő visszadobná

Retail vagy horeca? tette fel a lényegre törő kérdést Balogh Levente, azaz hogy inkább a kiskereskedelem vagy a inkább a vendéglátás felé indulna el. Rolandot persze a lendülete mindkét irányba tolná egyszerre, ám Balogh Levente szerint az üzletekben való értékesítésben könnyen elvérezhet. Ki is derül, nem csak a pénzért jött, hanem egy olyan szakértő segítségéért, aki meg tudja fogni a kezét, hogy ne süllyedjen el az ingoványos talajon.

Tulajdonképpen minden Cápának nagyon tetszett Roland és a terméke, mégsem fektettek be. Lakatos István hajlott felé még a leginkább, de csak azzal a feltétellel, ha Balogh Levente vagy Moldován András is beszáll mellé, akik értenek ehhez az üzletághoz, ám végül egyikük sem döntött Roli mellett, hiszen mint mondták, nem munkát keresnek, hanem befektetést.

Pulcsi vagy takaró?

Mráz Márk és testvére, Marcell közös vállalkozásukat hozták el a stúdióba: amiből 20 millió forintért és mentorálásért cserébe 15 százalékos tulajdonrészt ajánlottak fel.

Valahova a takaró és a meleg pulóver közé lehet belőni az általuk forgalmazott terméket, mely kiválasztásánál fontos volt nekik, hogy magas minőségű, nagy profittal árusítható dolgot tudjanak árulni. Volt olyan időszak, amikor másfél hónap alatt 100 darabot is eladtak belőle. A szezonban 800 darab eladását tervezték, 24 millió forintos árbevétel mellett, 35-40 százalékos bruttó profithányaddal. 28 490 ezer forintba kerül fogyasztóknak a felnőtt méretű takaró-pulóver, a gyerekméret 22 900 ezer forint.

Szabina ismerte már a terméket, rendelt is már ilyet, a fiúk által kínált ár harmadáért jutott hozzá, igaz, várnia kellett rá 2 hetet, hogy megérkezzen – de a lényeg, hogy hozzá lehet jutni sokkal olcsóbban is. Moldován András azt elismerte, óriási értékük, hogy ők az elsők ezen a piacon, de ez még szerinte kevés, ki is szállt. Balogh Petya szerint a cég kicsit felül lett árazva, nem ér 130 millió forintot, legfeljebb annyit, amennyi az árbevétele volt, azaz 24 millió forintot. Így a befektetéséért cserébe el kellene kérnie a 40 százalékát, ekkorát viszont nem akar kiharapni, inkább kiszáll.

Lakatos István ellenben tett egy olyan ajánlatot, milyenre még sosem volt példa a stúdióban: ha az amúgy jó szakmával rendelkező a fiúk elmennek dolgozni az ő cégébe, akkor beszáll az üzletükbe. Meg is egyeztek. Így oldja meg egy született ragadozó a munkaerőhiányt!

DIY táska

Mitter Anna Róza designer, bőrdíszműves, akinek stúdiójában bárki egy nap alatt elkészítheti álmai táskáját, méghozzá profi segítséggel. Az elmúlt 7-8 évben nagyjából 1500 gyönyörű, egyedű bőrtáska készült már a felügyelete mellett, dinamikusan fejlődik, szinte minden évben sikerült megdupláznia a bevételt. Jelenleg 25 millió forintnál tart, de a mostani ötletével számításai szerint ezt akár meg is tudja hatszorozni. Egy olyan közösségi alkotóhelyet hozna létre, ahová bárki betérhet előregisztráció nélkül, és egy videós guide és instruktorok segítségével önállóan ezt meg is teheti. Az oktatóvideóknak hála nem csökken a szolgáltatás színvonala, de sokkal több workshopot tud tartani – ehhez lenne szükség 20 millió forintra, 15 százalékot adna cserébe.

A Cápákat lenyűgözte Anna profizmusa, személyiségének varázsa. Mint kiderült egy táska ára 60 ezer forint, úgy hogy a vendég maga készíti el, de az egésznek a lelke mégiscsak ő maga. Workshopok ugyan vannak az övéin kívül is, ezekre azonban nem lehet csak úgy az utcáról beesni – ennek a vállalkozásnak az egyedisége viszont az, hogy nem kell napokkal, hetekkel, hónapokkal korábban regisztrálni rájuk.

Moldován Andás fájó szívvel ugyan de kiszállt, hiszen mint mondta, egyszerűen nem lehet benne minden üzletbe, de megígérte, hogy Anna nem megy haza befektetés nélkül. Így is lett. Balogh Levente és Balogh Petya ugyan kiszálltak, de Lakatos István és Tomán Szabina tett ajánlatot. Végül Szabinával sikerült megegyeznie egy egészen kemény tárgyalás után, melyből egy ponton István ki is szállt. Az üzletasszony végül 32 százalékot vásárolt a vállalkozásból 20 millió forintért.

