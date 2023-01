Repkednek a százmilliók a Cápák közöttben: mutatjuk a legmenőbb kishalakat, akik kaszáltak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2023. január 8-án, vasárnap 19 órakor indul útnak a Cápák között című üzleti show 5. évada az RTL csatornáján. A műsor töretlen népszerűségnek örvend, nem csak szórakoztat, de edukálja is a nézőket. A Pénzcentrumon is évek óta figyelemmel kísérjük hétről hétre a részeket, és most kedvcsinálóként összegyűjtöttük az utóbbi évadok legérdekesebb, legviccesebb, legmeghatóbb jeleneteit, a kedvenceinket.

Töretlen a népszerűsége a Cápák között című üzleti showműsornak, vasárnap, azaz január 8-án immár az ötödik évaddal jelentkeznek a készítők, melyben a nemzetközileg is elismert, milliárdos befektetők, azaz a Cápák, olyan innovatív vállalkozásokat keresnek, melyekkel berobbanhatnak a startupok világába. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A formátum eredeti változata, az angol Dragons’ Den 2005-ben hódította meg a világot, ma már 45 országban látható, hazánkban 2019-ben került először képernyőre, azóta évről évre nő a sikere. Az elmúlt évadok során ennek köszönhetően több tucat kis-, és középvállalkozás, valamint startup talált befektetőt és üzleti mentort magának. Sőt, a műsor mára kinőtte magát, és nem csupán szórakoztat, de komoly eredményeket is fel tud mutatni: általa olyan üzleti együttműködések valósultak meg, melyek amúgy nem jöhettek volna létre. Büszkék vagyunk rá, hogy a partnereink valóban részesei ennek az ökoszisztémának, a sajátjukként gondozzák a közös céljainkat, a műsor után is segítik a vállalkozásokat, de talán még különlegesebb, hogy egyre többször előfordul, hogy a partnerek egymással is fuzionálnak már, sőt, a vállalkozások, amelyek a Cápák előtt szerepeltek, az adások után és közös termékeket hoznak létre, segítik egymást - összegezte nemrég a Pénzcentrum kérdésére az indulás kapcsán Máté Krisztina, a műsor producere. A Cápák között című üzleti showműsort a Pénzcentrum is nyomon kövezi évek óta, hiszen nem csak egy szórakoztatóipari termékről, hanem fontos edukációs platformról van szó. Olyan alapfogalmak megértéséhez kerülhetnek közelebb a nézők, mint a hozam, a befektetés, nyereség vagy éppen árbevétel - melyek fájóan hiányoznak a magyar oktatás rendszer tananyagaiból. Az évek hosszú során, mióta nézzük és elemezzük a műsorokat, lettek kedvenceink: ki nagyszerű ötlete, ki parádés előadásmódja, ki pedig hihetetlen önbizalma miatt akadt meg az emlékezetünkben. Összeszedtük most a Pénzcentrum szerkesztőinek 5 kedvenc kishalát. Pelenkában a Cápák előtt Ezüst Koppány 33 éves, és egy világmegváltó ötlettel jött a cápákhoz, de ami még ennél is meglepőbb: egy szál pelenkában. A Cápáknak elakadt a lélegzete ugyan, de nem az általa hozott terméktől, a mosható pelenkától, hanem sokkal inkább a látványtól. "Erre a látványra majd valami gyógyszert kell szednem, hogy elfelejtsem" - fogalmazott például Balogh Péter. Koppány 20 millió forintot kért a vállalkozása, azonban nem talált befektetőt. A legfőbb kifogás az volt ellene, hogy hasonló mosható pelenkák már régóta jelen vannak a piacon, gyakorlatilag semmi újdonságot nem tudott felmutatni, ahogy arról sem tudta meggyőzni a cápákat, hogy az ő terméke különleges és egyedi. Ettől függetlenül sosem fogjuk elfelejteni ezt a pitch-et. Ezüst Koppány a Cápák között című üzleti showműsorban (Fotó: RTL Magyarország) Miénk a világ! Bizonyára sokan hallottak már a Munch ételmentő alkalmazásról, mely a Cápák között műsora után lett igazán népszerű. Pereperica Kirill és Wettstein Albert egy olyan alkalmazást fejlesztett, mely ételt ment. Évente 68 kg élelmiszert öntünk a kukába, ami óriási veszteséget jelent nem csak az élelmiszer előállítóinak, a kereskedőknek, hanem a fogyasztóknak is. Az app segítségével a már nehezen eladható készételeket féláron megvásárolhatják a használók. Nem is csoda, hogy minden cápa beszállt fejenként 1 százalékot kaptak 3 millióért. EZ IS ÉRDEKELHET Így vásárolj 40-70 százalékkal olcsóbban: magyar startup fékezi meg az ételpazarlást Az ételpazarlás máig megoldatlan probléma. Versbarátok közt Ismerős lehetett egy kishal azoknak, akik néztek valaha szappanoperát az RTL-en: egy korábbi Barátok közt szereplő, Szabó Erika, és testvére, Szabó József állt a Cápák elé. Már létező és jól működő vállalkozással érkeztek. A SimpleOnYou a pólóin korszerűen, dizájnosan tálalja a verseket, hiszen költeményt viselni magunkon lehet menő is akár. A webshopos értékesítésből az elmúlt évben 30 millió forintos forgalmat értek el, melynek nagyjából 40 százaléka a profit. A gyártósoruk professzionális szintre való felfejlesztéséhez kért Erika és József. Végül úgy alakult, hogy a stúdióban ülő befektetőket nem sikerült meggyőzni, azt érezték, hogy ehhez nekik nincs közük, ez a cég megáll a saját lábán is. Pizsamás cápa a Cápák előtt Viniczai Benedek egy híraggregátor oldal ötletével állt a befektetők elé, ami a mesterséges intelligencia segítségével gyűjti össze, kategorizálja és viszi a fogyasztó elé a híreket. Úgy mutatkozott be, mint a TikTok Szellő Istvánja. 2021 augusztusában indultak, és elmondása szerint már 28 ezer ember követi náluk a híreket. Minden egyes átkattintásért fizetnek neki a hírforrások 1 forintot, ami már hatszorosan térül meg elmondása szerint. Médiabirodalom felépítéséhez kért pénzt a befektetőktől: 30 millió forintért 10 százalékot ajánlott fel a cégből Benedek, amit online kampányra, marketingre költene el. Viniczai Benedek az RTL Klub Cápák között című műsor befektetői előtt Fotó: RTL Magyarország Egy kártya mind felett Drabant Sebestyén a feleslegesen kinyomtatott névjegykártyák és reklámanyagok problémájára kínált megoldást termékével, egy digitális névjegykártyával. Az Urilcardot elég csak odaérinteni a telefonhoz, és az adatok egyből megjelennek. A 20-25 ezer forintos eladási árnak nagyjából a fele marad meg neki. Sebestyén nem titkolta, hogy elsősorban Petyáért ment a Cápákhoz, és nem is kellett csalódnia. 15 milliós befektetésért cserébe 5 % tulajdonrészt kínált a cégéből, mellyel 200 milliós árbevételre tervez 2022-re. Balogh Péternek persze egyből felcsillant a szeme. A natúr bor nagyasszonya Nagy pillanata volt a műsornak Balogh Levente és Homoky Dorka találkozása is: Dorka akkor 29 éves volt, 4. generációs borász, aki Tokaj-Hegyalján készít natúr borokat, évi 5 ezer palackot. Levente 7 helyett 25 százalékot kért a vállalkozásból, ami lényegesen több, mint amit Dorka ajánlott első körben, mégis elfogadta. Az együttműködésük azóta is virágzik, mint ahogy Dorka azt elárulta tavaly a Pénzcentrumnak: Azt hiszem minden tervemet, sőt még többet is megvalósítottam a szerepléssel. Kaptam befektetést, a K&H Bank különdíjára való jelölést, a Telekom különdíját, illetve az ezekhez járó kommunikációt. A tokaj-hegyaljai borászatomba befektetett Balogh Levente, és azóta megalapítottuk az új, közös cégünket. Nagyon gyorsan nagyon felpörgött az élet, és sok új lehetőség talál meg.

Címlapkép: Getty Images

