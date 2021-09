Fő hidakat zárnak le részlegesen Budapesten: erre kell figyelni szeptember utolsó hétvégéjén

Az FKF Köztisztasági Divízió tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021. szeptember 25-én szombaton 06.30 órától – 15.30 óráig a Margit híd, valamint 2021. szeptember 26-án vasárnap 06.30 órától – 15.30 óráig a Petőfi híd kézi és gépi mosását végzi el környezetkímélő technológiával egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett.

A szervezet közleménye szerint a munkát a hidak északi (Pestről-Budára vezető) oldalán kezdik és a déli (Budáról-Pestre vezető) oldalán fejezik be. A hétvégi hídmosások részei az éves, előre tervezett köztisztasági munkáknak. Az FKF évi két alkalommal, tavasszal és ősszel tisztítja meg a Budapest 8 kiemelt forgalmú hídját - írják.

A Társaság kéri a gépjárművezetőket, és különösen a járdán kerékpározókat, hogy a munkaterületek mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek, ezzel is segítve az FKF munkatársait. Az FKF mellett a a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is arról számolt be, hogy részleges hídlezárásra kell készülni. Mint írják, Megkezdődik az új hídsaruk beépítése a Deák Ferenc (hárosi) Duna-híd M1-es autópálya felé vezető bal pályáján. Ennek eredménye, hogy szombat reggel 6 órától legfeljebb 12 óráig, majd vasárnap 15 órától legfeljebb 20 óráig forgalomterelést építenek ki. Ezen időszakok között és vasárnap estétől a híd a szeptember eleje óta megszokott forgalmi rendnek megfelelően használható.