Fellángoltak a pletykák: mi lesz most a magyarországi Auchan, Tesco, Penny Market sorsa?

A francia családi többségi tulajdonban lévő Auchan nemrég jelentette be, hogy Jellinek Dániel cégének adja el magyarországi hálózatának kisebbségi részesedését, így újra felerősödtek azok a hírek, amelyek az élelmiszer kiskereskedelemben a külföldi tulajdonosok kivonulását jósolják. Ezt a témát járta körül iparági forrásaira hivatkozva a G7. A portál információ szerint, az Auchanban a magyar tulajdon jó eséllyel idővel többségi lesz, de folyhatnak tárgyalások a Penny Market átvételéről és – örökzöld témaként – a Tesco magyar tulajdonba kerülése is lehetséges.

Ahogy a portál írja, folynak tárgyalások a Penny Market átvételéről és a Tesco magyar tulajdonba kerülése is lehetséges. A láncok azonban ezeket a híreket nem erősítették meg, sőt a Tesco közölte, hogy nem eladó, hosszú távon is elkötelezett a magyar piac iránt. A Penny Market is azt írja a Pénzcentrumnak eljuttatott közleményében, hogy

A PENNY magyarországi hálózata nem eladó. Nem folynak olyan potenciális tranzakcióval vagy felvásárlással kapcsolatos megbeszélések sem, amelyek közvetlenül érinthetnék a PENNY magyarországi üzlethálózatát. Az üzletlánc életében a folyamatos megújulás és fejlődés a jellemző az elmúlt években és jelenleg is. A korábbi PENNY Market márkanévből elhagytuk a „Market” szót és a PENNY. márkanevet használjuk. Üzleteinket folyamatosan modernizáljuk. Büszkék vagyunk arra, hogy idén 25 éves lett a PENNY, Magyarország egyik legrégebbi diszkont üzletlánca, ahol közel 4700 munkavállalót foglalkoztatunk 226 üzletünkben és három logisztikai központunkban. Jelenleg egy 30 000 négyzetméteres beruházás is folyik a jövő tavasszal kibővülő karcagi elosztóközpontunkban.