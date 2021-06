Ez tényleg súlyos: ész nélkül szórják ki a pénzüket a magyar kisvállalkozók

A magyarországi KKV-k közel fele végez digitális marketing tevékenységet, ám döntő többségük előre átgondolt stratégia híján, lényegében találomra költ - derült ki egy friss kutatásból. Emellett a kampányok utólagos kiértékelése és általában a marketing célú adatok kezelése sem professzionális módszerekkel történik, ami nyilvánvalóan megnehezíti a tudatos tervezést. A kutatás azt is vizsgálta, hogy a vállalatok terveznek-e javítani a helyzeten.

A 2020-ban indult Digitális Versenyképességi Mutató (Digiméter) kutatássorozat célja, hogy hosszú távon, évente végzett átfogó felmérésekkel vizsgálja a hazai KKV-szektor digitális versenyképességét, valamint annak fejlődési lehetőségeit. A legfrissebb, 2021 áprilisában végzett kutatás a KKV-k online marketingtevékenységét vizsgálta az INTREN szakértői segítségével. Az országosan reprezentatív felmérést 5-249 főt foglalkoztató, 100 millió Ft és 18 milliárd Ft közötti árbevételű cégek körében, telefonos adatfelvétellel, 200 cégből álló mintán végezték.

A kutatásból kiderül, hogy a magyarországi KKV-k 45 százaléka végez digitális marketing tevékenységet, jellemzően a Facebookon (40%), míg a második legnépszerűbb lehetőség az egyedi weboldalakon elhelyezett hirdetés (28%).

Ám e cégek döntő többségének (88%) nincsenek előre rögzített célszámai a digitális marketing eredményességének mérésére, valamint 75 százalékuk nem rendelkezik a digitális marketinghez rendelt büdzsével sem, s további ötödüknek (18%) is csak összesített marketing költségvetése van. Ugyanakkor általában (66%) igyekeznek követni a versenytársaik tevékenységét és az aktuális trendeket, ami a cégek közel fele (47%) esetében dedikált munkavállaló feladata.

A digitális tevékenységet folytató cégek harmada nem értékeli ki a hirdetések eredményét. Azon cégek, amelyek igen, azok közül legtöbben (83%) a hirdetési fiókjuk figyelésével ellenőrzik a hirdetéseik eredményeit, esetleg analitikai szoftvert használnak (18%) vagy külső partnerük van, amely jelentést készít nekik (11%). Az online marketingben használható adathalmazt a cégek fele (52%) nem tartja számon, míg további harmada (36%) csak a vásárlókra vonatkozóan tárol elérhetőségi és vásárlási adatokat. Adat-alapon csupán a cégek 4 százaléka igyekszik megközelíteni a célpiacát, míg az elérhetőségen és a már megvalósult vásárlásokon túlmutató adatokat mindössze 3 százalék tárol.

A kutatás összegzéseként meghatározásra került a „Digiméter INTREN marketing index”, amely egy 10 fokú skálán jelöli, hogy a felmérés összes területét figyelembe véve mennyire fejlettek a KKV-k digitális marketing szempontjából.

A teljes minta 2,6 pontot ért el, míg a legjobban teljesítő 20 százalék 6,0 pontot.

A fenti eredmények mutatják, hogy miközben az online marketing esszenciája az adatok alapján történő tervezés, megvalósítás és értékelés lenne, ezt az adatvezérelt szemléletet még csak kevés KKV tudja ténylegesen alkalmazni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy kis erőforrás-befektetéssel gyors javulás lenne elérhető: akár a dedikált munkatárs képzésével, akár hozzáértő szakember alkalmazásával, akár külsős ügynökség megbízásával. A kutatás eredményei alapján azonban csak minden nyolcadik cég tervezi a munkatársak digitális képzését, 2 százalékuk keres új munkavállalót a feladatra és külsős szakembert is csak az esetek negyedében vonnak be. Amely cég azonban gondot fordít a digitális marketing know-how megszerzésére, jelentős versenyelőnyre tehet szert.

Kutatást készít a Pénzcentrum

Hogy pontos képet kapjunk a kisvállalkozások mindennapjairól, az elmúlt évek nagyszabású átalakításainak rájuk gyakorolt hatásairól egy félmérés keretében gyűjtünk információt arról, hogyan vették a cégek ezeket az akadályokat, milyen folyamatok indultak el, és milyen megoldások segítenék őket hatékonyabb működéshez, főleg az adminisztratív feladatok automatizálásában, hogy energiájukat az üzletre összpontosíthassák.