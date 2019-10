Véget érhet a kilométerórák visszatekerésének kora: így iktatnák ki a simlis praktikát

Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló blockchain-technológia. Egy friss, szakértői elemzéséből kiderül: a TAJ-visszaélések vagy a kilométerórák visszatekerésének megakadályozása mellett az online fizetés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét is lehetővé teszi a blockchain.

Indiából érkező garnélarák-szállítmányait rövidesen blockchain-technológiával fogja követni és nyilvántartani az amerikai kiskereskedelmi óriás, a Walmart. Az Európai Unió az áfacsalások megelőzésében szán szerepet a technológiának, Madrid pedig a teljes tömegközlekedési hálózatát szervezi egyetlen, blockchain-alapú elektronikus fizetési rendszerbe és applikációba.

2019-re világszerte számos területen hozott áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló blockchain-technológia

- hívja fel a figyelmet Szabolcsi András, BlockBen informatikai igazgatója. A hamisíthatatlan folyamatvezérlést, hiteles időbeli érkeztetést, valamint garantált változáskövetést biztosító blockchain jelenti a biztonságos megoldást az élet minden olyan területén, ahol az emberek adatait felhasználják, tárolják vagy online fizetést bonyolítanak. "A blockchain véget vethetne többek között a társadalombiztosítási rendszerben tévesen regisztrált egészségügyi vizsgálatoknak, TAJ-kártya visszaéléseknek, a könyvelési hibáknak, vagy éppen az autó-nyilvántartásokkal kapcsolatos trükközéseknek, így a kilométerórák visszatekerésének is" - hangsúlyozza a szakértő.

Az informatikai igazgató további példákat is említ a blockchain hasznosíthatóságára: az ingatlannyilvántartástól a szerződéskötésekig, az ügyvédi és közjegyzői okiratok digitalizálásáig számos lehetőség nyílik az eljárások egyszerűsítésére és biztonságossá tételére. A technológia iránt már a bankszektor is élénken érdeklődik, hiszen a blockchain szavatolja a digitális jogosultság-kezelést és az ügyféladatok biztonságát, valamint megoldást nyújt a hiteles könyveléshez. Az online fizetési folyamatokban is alkalmazható, számlabefizetéstől az autópálya-matrica vásárlásáig.

A blockchain egy fizikailag elosztott, de logikailag egységes adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló lista nyilvántartását végzi, úgy, hogy az egyes blokkok egymáshoz vannak láncolva különböző kriptográfiai algoritmusok segítségével. Az elosztott főkönyvi technológia egyik implementációjaként hamisíthatatlan folyamatvezérlést, biztonságos és hiteles időbeli érkeztetést, valamint garantált változáskövetést biztosít.

A blockchain alapú fizetés biztonságos és gyors, és a következő évek egyik nagy áttörése lesz. Furcsán hangozhat, de a jelszómentesség a kényelem mellett nagyobb biztonságot is jelent, a biometrikus azonosításnak és hiteles digitálisaláírás-kezelésnek köszönhetően. A világon már több mint 10 milliárd felhasználónevet és jelszót loptak el. Ha például minden felületen ugyanazt a jelszót használjuk, biztonsági okokból havonta módosítani kellene - mert szinte garantált, hogy valahol, valamikor már ellopták.