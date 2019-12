Utolsó utáni pillanat: így úszd meg a 2020-as kegyetlen autódrágulást

Komoly drágulás jon az európai autópiacon az új szabályok miatt: eltűnnek a belépő szintű motorok, és a büntetések összegét is a vevőkre hárítják a gyártók. Ugyan még nyitva állnak a kiskapuk, de már nem sokáig: most kell lépnie, aki új autót venne még a drágulás előtt.

Ketyeg az óra, január elsejétől élesednek az új környezetvédelmi szabályok, ami pedig azt eredményezi, hogy igencsak megdrágulnak az újautók a kontinensen. Ugyanis az új rendelkezés meghatároz egy CO2-kibocsátási értéket, amelyet tartaniuk kell a gyártóknak - nem autónként, hanem a teljes flottában. Aki pedig ezt átlépi, annak kemény pénzeket kell fizetnie: minden egyes kvótán felüli grammért 95 eurót kell fizetnie eladott autónként a vállalatoknak, ami egy nagyobb gyártónál átszámolva akár több százmilliárd forintos tétel is lehet. Az összeget vélhetően nem nyelik le a vállalatok, egy részét mindenképp áthárítják a vásárlókra - ez az egyik oka az áremelkedésnek.

Alacsonyabb kibocsátást csak alacsonyabb fogyasztással lehet elérni, például az újabb, turbós motorokkal vagy a hibrid rendszerekkel, ám ennek is megvan az ára. Annyi biztos, hogy szép lassan el fognak tűnni a belépő szintű szívómotorok, ami pont a legkevésbé tehetős, így pedig a legárérzékenyebb autóvásárlókat érinti. Az EU szándéka világos: a hibrid és az elektromos autók felé terelni a lakosságot, ám ezek egy például egy átlagos magyarnak eléggé drágák - vagy ugyanazért a pénzért egy jóvál gyérebbül felszerelt modellt tudnának csak venni.

A hibridesítés egyébként már a legtöbb gyártónál megfigyelhető: a Toyota régóta használja ezeket az erőforrásokat, egyes iparági pletykák szerint rövidesen teljesen kivezetik a hagyományos benzinmotorokat a kínálatból - dízelt pedig már nem is gyártanak. Ebbe az irányba lépked a Suzuki is, amely év végén dobta piacra a hibridmotoros modelljeit. A japánok szándékai olyannyira komolyak, hogy az esztergomi gyárat teljes egészében ezeknek a gyártására fogják átszervezni. A Mazda sem kínál már sok hagyományos erőforrást, inkább a Skyactiv-X motorokat fejlesztik, illetve az elektromos autójukból is elő lehet már rendelni Magyarországon.

Érdemes megjegyezni, hogy az áremelkedés minden kategóriában megfigyelhető lesz, de aki mondjuk egy 10-12 millió forintos autóban gondolkodik, az kevésbé fog megérezni mondjuk plusz pár százezer forintot, mint az az autóvásárló, aki például egy 5 milliós Suzuki Vitarát szeretne mevenni.

Mennyivel fognak drágulni az új autók?



Hogy mennyivel fognak drágulni az új kocsik, azt nehéz megmondani, gyártója válogatja. Talán némi iránymutatás lehet, ha megnézzük a kiválasztott modell árlistájában, hogy melyik az az erőforrás, ami már megfelel a kívánalmaknak. Várkonyi Gábor autószakértő korábban már kijelentette a Pénzcentrumnak, hogy új korba lépünk január elsejéval: a kínálatot a büntetések elkerülése fogja alakítani, és nem a vásárlói igények. Gyakorlatilag minden autómárka többszörösen felül fogja vizsgálni a palettát, és bizonyos modelleket nem fog, vagy nem olyan mennyiségben fog kínálni a piacon, mint a szabályozás életbe lépése előtt.

Az is teljesen biztos, hogy a 14 évesnél is idősebb átlagéletkorú hazai autópark nem ettől az intézkedéstől fog megfiatalodni. Várkonyi Gábor arra számít, hogy az áremelkedés miatt az arra érzékeny vásárlóközönség inkább a használtpiac felé orientálódik, vagy marad a jelenlegi autójában.

No, de miből?

Hiába szorít az idő, így is csak kevesen engedhetik meg maguknak Magyarországon, hogy pusztán önerőből ugorjanak bele a vásárlásba. Az alacsony kamatkörnyezet miatt érdemes elgondolkodni a hitelfelvételen. A kereskedőkön kívül több bank is kínál különféle lízingcsomagokat: összességében az a jellemző, hogy minél hosszabb időre veszed fel a kölcsönt, annál alacsonyabb a kamat és a THM. Fontos azonban, hogy az autó vételárának legalább 20 százalékával rendelkezzünk: jellemzően ez az a minimális önerő, amit minden hitelintézet megkövetel az ügyfelektől. Tehát ha mondjuk egy 5 millió forintos autót szeretnénk megvásárolni, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell legalább 1 millió forintnyi önerővel.

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod.

Záródnak a kiskapuk

Aki szeretne még a drágulás előtt újautót venni, annak nagyon gyorsan kell lépnie: egyetlen kiskapu maradt még nyitva, hiszen az idén fogalomba helyezett autókra még nem érvényesek az előírások, nem számít, mikor adja el őket a szalon. Tehát még készletről meg lehet csípni egy-egy modellt akár 2020-ban is, de egyfelől egyik kereskedő sem tud komolyabb flottát felhalmozni, másrészt pedig eléggé beszűkül a kínálat, hiszen csak a fizikailag is készleten lévő kocsikból válogathatunk, nem tudjuk olyanná alakítani a verdát, amilyenné szeretnénk.

A másik módszer, amivel viszonylag új autóhoz juthatunk az az, ha tesztautót, kiállított modellt veszünk. Ennek hátránya szintén az, hogy nem nagyon lehet az extrákkal, a színnel variálni, ám hatalmas előny, hogy ezek a jellemzően párezer kilométert futott gépkocsik jelentősen olcsóbbak az újaknál - és még a garancia is él rájuk. Ám ezekből is igencsak kevés van, érdemes tehát gyorsnak lenni.