Több változás jön a Balatonnál: a horgászok csak egy részüknek fognak örülni

A pandémiás időszak ellenére csak elenyésző mértékben csökkent a Balaton horgászlátogatottsága, derült ki a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) legutóbbi ülésén. Ahogy arra Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. beszámolójában rámutatott, annak ellenére tudták tartani a korábbi évek tendenciáit, hogy több önkormányzat zárta a vízhez való lejutás lehetőségét, a strandokat és sétányokat. A csökkenés csak a teljesen elmaradt külföldi vendéghorgászok miatt következett be, amelyet azonban a hazai horgászok nagyobb aktivitása enyhített. Jó hír, hogy a nyári időszak viszont horgászati szempontból is erősnek bizonyult, így ebben az esztendőben további, várhatóan mintegy 15 százalékos növekedést könyvelhetnek el. A tanácskozáson a HelloVidék is részt vett.

A horgászoknak is fontos információkkal szolgált minap a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., amely beszámolójában közzétette az eddig elért eredményeiről és a jövőbeli terveiről szóló információkat is. Bár az új koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt elmaradtak a külföldi vendégek, a belföldi horgászok nagyobb aktivitása miatt az idei statisztikák eddig a tavalyihoz hasonlóan alakultak. Sőt, a nyári időszak ezeket a számokat csak még inkább erősítette.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint szintén jó hír, hogy rendkívüli halelhullás a korábbi évekhez hasonlóan, idén sem történt: a korábbi két esztendőhöz képest nagyobb számban a keszegfélék (elsősorban a dévér) elpusztult egyedeinek összegyűjtése okozott nagyobb munkát. Ezeknél a fajtáknál ebben az évben a korábbiaknál erősebb, a Lernaea-félékhez tartozó, parazitikus életmódot folytató copepoda rák, a Tracheilastes maculatus általi fertőzés okozott nagyobb elhullást.

A szervezethez tartozó tógazdaságok közül a július végi esőzések során Varászló súlyos károkat szenvedett el. A tógazdaság több kilométernyi töltése sok helyütt erősen megrongálódott, ám gátszakadás, így katasztrófahelyzet nem következett be. Ahogy arról a HelloVidék értesült, a helyreállítási munkák jelenleg is folynak, a halállomány megmaradása itt kérdéses.

Címlapkép: Getty Images