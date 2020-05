Rengeteg magyar autóst vezettek félre: ugorhat a rendszám, forgalmi

Sokan nem cseréltetik ki a részecskeszűrőt a dízeles autójukban, simán kiiktatják a rendszerből - mert az olcsóbb. Ellenben teljesen illegális, ha valahol észreveszik, akkor ugrik a forgalmi... És még ez az egyik legjobb eshetőség: ha elrontják a műveletet, akkor akár milliós kár is keletkezhet az autóban a szerelő szerint.

A budapesti sebességkorlátozás-tervezet kapcsán merült fel többekben, hogy ha környezetvédelmi szempontok miatt vezetnék be az 50 és a 30 kilométeres korlátot, akkor jobb lenne, ha inkább a részecseszűrő nélküli autókat szűrnék szigorúbban. Merthogy rengeteg dízeles autóból iktatták ki a DPF-rendszert Magyarországon, mert az alkatrész cseréje többszázezres tétel. Inkább fizetnek az autósok 100-150 ezer forintot a "hozzáértőknek", de sokszor nem tudják, hogy a művelet teljes mértékben illegális. Ha valaki lebukik, ugrik a forgalmi, addig nem is kaphatja vissza, ameddig helyre nem állították a kocsit - százezrekért.

Többet árt, mint használ

Jóllehet, hogy egy nagyobb kiadástól megkíméljük magunkat, ha egyszerűen kiiktatjuk a részecskeszűrőt, ám ez a szaki szerint is hosszú távon többet árt, mint használ.

Volt olyan ügyfelem, aki korábban kiiktatta, mert nem akart százezreket költeni a cserére. Na, hát hozzám pár hónappal később már tréleren érkezett az autó, teljesen erőtlen volt, úgyhogy a tulajdonos nem mert vele tovább közlekedni. Mint kiderült, teljesen kinyírta a turbófeltöltőt a DPF-egység hiánya, elég drága történet volt

- idézte fel a Pénzcentrumnak Hidvégi Géza, aki a vidéki műhelyében nem egy hasonló esettel találkozott már.

Sajnos a kiiktatás hátrányairól nem beszélnek, csak azt mondják el a szerencsétlennek, hogy "hát haver, ki tudjuk ám iktatni a részecskeszűrőt, nem kell százezrekért újat venned!" Aki nem ért hozzá, az csak bólint, hiszen ki akar adott esetben félmillió forintot kifizetni egy javításra... Pedig hosszabb távon biztosan kinyírja az autót

- mondta a szerelő, aki szerint a részecskeszűrő kiiktatásáért nagyjából 100 - 150 ezer forintot kérnek a "hozzáértők", nem elég ugyanis magát a fizikai alkatrészt kiszedni, a programot is meg kell változtatni a vezérlőegységben, hogy a motor ne úgy működjön, mintha benne lenne a DPF. Erre is mindjárt kitérünk, de mindenekelőtt a szakember és mi is hangsúlyozzuk, hogy

minden olyan változtatás, ami negatívan befolyásolja a gépjármű károsanyag-kibocsátási értékeit illegális.

Így a DFP kiiktatása is, hiszen enélkül nem szűrődnek ki a szennyeződések - például a szén - az üzemanyagból, rontva ezzel az értékeket. Ha valaki lebukik valamilyen hatósági ellenőrzésen, vagy műszaki vizsgán az ilyen átalakítással, akkor ugrik a forgalmi, a rendszám és addig nem is kaphatja vissza, ameddig nincs rendbetéve az autó.

De ne csak a büntetés tartson vissza attól, hogy kiiktasd a kocsidban a részecskeszűrőt: mint írtuk komoly károkat is okozhat, ha nem megfelelően szedik ki az alkatrészt, és nyúlnak bele a kompjúterbe.

A fent említett autónál valószínűleg valamit benézhettek a számítógép megbütykölésekor, nem sikerült teljesen a történet. De kezdjük az elejéről: a modernebb autók valamilyen adalékanyagot használnak a DPF regenerálásához, a felgyűlt korom elégetéséhez - ilyen például az AdBlue. A régebbi rendszereknél ezt úgy oldották meg, hogy amikor a rendszer érzékeli, hogy regenerálni kéne, akkor több gázolajat fecskendez be a hengerekbe, ezzel növelve a hőmérsékletet. A fenti autó vélhetően úgy tudta, még mindig bent van a DPF, és ideje regenerálni, úgyhogy nyomta bele a gázolajat, mint az őrült. Ennek egy része távozik, a többi megmarad a hengerfalon, és a dugattyú szépen behúzza az autó olajterébe

- vázolta a szakember. Azt pedig nem nagyon kell magyarázni, mekkora a baj, ha a motorolaj gázolajjal vegyül.

Innentől kezdve rosszabb lesz a kenés, az olajrendszer hűtőképessége. Amire a turbó például eléggé érzékeny, meg is adta magát. Az ügyfél végül milliós összeg körül állt meg, a turbóval meg a szűrő helyreállításával, és a többi járulékos javítással együtt - volt egy pár munkaóra... A végén megkérdeztem tőle, hogy megérte-e ez így neki, nem mondott semmit.

Sokan hirdetnek az interneten részecskeszűrő, ileltve katalizátor tisztítást, amely még mindig olcsóbb, mint ezekből újat venni (a katalizátor is méregdrága). Megkérdeztük a szerelőtől, mit gondol ezekről az eljárásokról:

Ha nagyon szélsőséges akarnék lenni, akkor azt mondanám, olyan, mint a lottó: vagy bejön, vagy nem. De viccet félretéve, ha nagy a baj, lehet nem érdemes spórolni ezen, legalábbis én több olyan tisztítási műveletet láttam, ami végül sikertelennek bizonyult, mint olyat, ami hosszú távon is bevált

- mondta, majd pedig újból hangsúlyozta, hogy

a DPF kiiktatása illegális és káros, senki ne próbálkozzon vele.

"Oké, az más, ha valami nagyobb bajt megelőzendő, ideiglenesen kikapcsoljuk, én is szoktam, de arról íratok egy papírt az ügyféllel, amiben az szerepel, hogy az ő kérésére iktattam ki, és vállalja, hogy vissza is kapcsoltatja, ha kész lett az autó" - tette hozzá.

