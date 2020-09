Nem kérdés többé: ezért árasztják el a magyar utakat a teherautók, kamionok

Óriási a közúti szállítmányozás részesedése az EU-n belül, sok országban vasúton, illetve belvizeken nem is szállítanak az államok. Nem így Magyarországon, ahol bár szintén a közúti szállítmányozás messze a legnépszerűbb, a vasúti fuvarozás is igen nagy részesedéssel bír. Ezzel együtt nem is lehet kérdés, miért ennyire felülreprezentált a magyar utakon a teherautók, illetve kamionok száma.

2018-ban az EU-ban a közúti szállítás az EU-s szárazföldi szállítás háromnegyedét (75,3%) tudhatta magáénak. Ehhez képest a vasúti szállítás 18,7, míg a belső vizeken véghezvitt szállítás az összes 6 százalékát szakította ki magának tonnakilométerek alapján - derült ki az Eurostat friss kiadványából.

Ez azt is jelenti, hogy az EU-ban szinte kizárólag mindenhol a közúti szállítmányozás a leglehatározóbb, olyannyira, hogy 16 tagállamban az összes részesedés több mint 70 százalékát tudhatja magáénak. Ehhez képest érdekes, hogy Lettországban és Litvániában messze nem a közúti szállítmányozás áll az élen, hanem a vasúti.

Nem is akárhogy, előbbi országban 75,8, utóbbiban pedig 67,9 százalékát hasítja ki az éves tonnakilométer-szállítmányozásnak. Ehhez képest sokkolóan más a helyzet például Cipruson, Máltán, Írországban, Görögországban és Spanyolországban is. Ezekben az országokban ugyanis több mint 90 százalékos a közúti szállítmányozás aránya.

Magyar utak

A fentebb említett országokhoz képest Magyarországon bár jóval kisebb a közúti szállítmányozás aránya, de azért még így is majdnem elértük az EU-s 75,3 százalékos átlagot. Számokban ez azt jelenti, hogy

hazánkban a szárazföldi szállítmányozás 68,9 százaléka a közutakon történik.

Ezzel 10 országot előzünk az EU-ban. Többek között Szlovákiát, Szlovéniát és Ausztriát is. Érdekes azt is megemlíteni, hogy Magyarországon a vasúti szállítmányozás 2018-ban az összes tonnakilométer-szállítmányozás 27 százalékát szakította ki, ami a 11. legtöbb volt az EU-ban.

Címlapkép: Getty Images