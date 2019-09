Így sportolhatsz ingyen méregdrága személyi edzőkkel: simán megéri

Szeptember 11-től ismét profi edzők segítségével lehet sportolni több fővárosi szabadtéri fitneszparkban. A Budapest 2019 Európa Sportfővárosa évad részeként megvalósuló, ingyenes programsorozatban, a Testnevelési Egyetem szakértői, dietetikus tanácsadó közreműködésével bárki elkezdheti a sportolást biztonságos, ellenőrzött körülmények mellett.

A nagysikerű tavaszi, saját testsúlyos edzések kipróbálását előtérbe helyező programsorozat után, idén ősszel újra a szabadtéri fitneszparkokban található, ingyenesen használható sporteszközök és azok szakszerű használatára fókuszáló rendezvényeken vehetnek részt a budapestiek. Szeptember 11-én a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa program szervezői tapasztalt személyi edzők segítségével indítanak életmódváltó programot hét helyszínen, amelyeken a két sportszakember mellett egy dietetikus is segíti az érdeklődőket abban, hogy felkészülten és tudatosan vágjanak neki az őszi edzéseknek.

Szerencsére egyre több helyen elérhetőek ezek az ingyenes sporteszközök, amelyeket tényleg bárki, különösebb sport előélet nélkül tud használni. Viszont, ha valaki teljesen kezdő, akár még ezek a klasszikus mozgáspályát követő gépek is frusztrációt, akár sérülést is okozhatnak. Ugyan mindenhol kis ábra mutatja, hogyan kell azokat használni, mégis jó, ha először szakember tanácsát kérjük, hogyan kezdjünk neki

- mondta Katus Tamás aerobik világbajnok, szakoktató, egyetemi adjunktus. A szakember véleménye szerint az időnkbe könnyebben is beilleszthető egy szabadtéri tréning, mint egy klasszikus edzőterem, vagy bármilyen más sport, hiszen bármikor, akár gyerekek mellett is használhatjuk. Az eszközökön csekély az ellenállás, így a teljesen kezdők számára sem jelentenek önmagukban komoly megterhelést, középhaladók pedig magas ismétlésszámmal tudják nehezíteni a erőkifejtést, de a fitneszparkokban vannak már olyan fél profi gépek, amelyeken az ellenállás is növelhető.

Minden kezdőnél alapszabály, hogy ne essenek túlzásokba. Fő elv a fokozatosság. Első körben heti 3-4 alkalommal 15-20 percnél ne használják többet. Az eredmény pedig már ennyi mozgástól is látványos, hiszen az izom addig nem ismert terhelést kap, aminek hatására azonnal épülni kezd.

"Bármilyen edzésbe is kezdünk, nagyon fontos az orvosi konzultáció és az edzettségi szint ismerete. Fel kell mérni pontosan, hogy szervezetünk, testünk állapota mit enged meg. Ha van bármilyen korábbi sérülésünk, szedünk-e és milyen gyógyszert. A következő lépés a bemelegítés, ami minden mozgás előtt kötelező. Ez lehet egy rövid gimnasztika, könnyed kocogás. Ha mindez megvan, kezdőként legfeljebb 2-4 gépet használjunk, akár 8-10 körben is, de csak úgy, ahogy kellemesen megerőltető legyen, semmiképpen végkimerülésig. Fontos, hogy a gépeket helyesen használjuk, mert különben balesetveszélyesek is lehetnek"—hívja fel a figyelmet Tánczos Zoltán személyi edző, a Testnevelési Egyetem Rekreáció Tanszékének egyetemi tanársegédje, aki kollégájával és csapatával együtt várja a sportolás iránt érdeklő fővárosiakat szeptember 11-től három héten keresztül, minden szerdán és szombaton, összesen hét alkalommal.

Mire lehet számítani a tanácsadással kísért szabadtéri kondiparkos edzéseken?

1. A parkba kihelyezett kondigépek használatának bemutatása, használatának népszerűsítése a helyes technikai kivitelezések bemutatásával. A gyakorlatok részletes ismertetése mellett a részvevők folyamatos asszisztálást és hibajavítást kapnak annak érdekében, hogy a gyakorlatok kivitelezése hibátlan legyen, figyelembe véve egyéni adottságaikat és az esetleges betegségeket.

2. Személyre szabott edzéstanácsadásra, fittségi állapotfelmérésekkel és személyre szabott étrendtervezéssel. Az érdeklődők először vizsgálatokon vesznek részt. A testösszetétel, testmagasság, testtömeg, a testalkati fittséget jellemző izom- és zsírarány mérését végzik el a helyszínen, valamint lesznek fizikai állapotot felmérő fittségi tesztek és próbák. Utána az ezekre épülő edzéstanácsadást, illetve az eszközök bemutatásával egy saját edzésprogramot, illetve táplálkozási tanácsadást is kapnak az érdeklődők. A táplálkozási szokások felmérése, a táplálkozási tanácsadás dietetikus szakember segítségével zajlik, aki eloszlatja a divatdiétákkal kapcsolatos tévhiteket. Megmondja, mit egyen az, aki a maratonra készül, vagy éppen csak most kezd el sportolni.