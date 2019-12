Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.23)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.12.23).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.12.23).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn eleinte még sokfelé, majd egyre inkább az ország keleti felén/kétharmadán eshet, itt még nagy mennyiségű eső várható, nyugat felől viszont lassan megszűnik a csapadék. Sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél. Napközben 5-11 fokra számíthatunk.



Kedden keleten, északkeleten lehet még csapadék, nyugat felől egyre többfelé kisüt a nap. Késő délutántól növekedhet meg újra nyugat felől a felhőzet, a Dunántúlon este ismét kialakulhat kisebb eső, zápor. Erős marad az északnyugati szél. 5-11 fok közötti maximumok várhatók.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn ismét szinte országszerte kell esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra, vízátfolyásokra számítani. Reggel helyenként pára-, ködfoltok okozhatnak korlátozott látástávolságot. A középső és nyugati tájakon megerősödhet, viharos lökésekkel járhat az északi-északnyugati szél, mely jelentősen csökkentheti a járművek menetstabilitását. A zord időben figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn hidegfronti hatás várható, emiatt fokozódhatnak a görcsös panaszok, migrán, fejfájás jelentkezhet, amit az erős, viharos szél is fokozhat, és alvásproblémák is felléphetnek, valamint a gyermekeket is érzékenyebben érintheti ez az idő. Az kialvatlanság miatt napközben fáradékonyabb lehet és a figyelme, valamint a munkavégző képessége is lecsökken. Megnő az infarktusveszély, egyes kismamáknál korábban megindulhat a szülés. Csökken a hő- és komfortérzet, nagy lesz a megfázásveszély. Öltözzünk melegen, rétegesen, és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Többnyire eső fog esni. A napokban átvonuló csapadék az esti, hajnali órákban hegycsúcsainkon átmenetileg havazásba válthat, máshol eső lesz jellemző.

Címlapkép: Getty Images