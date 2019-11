Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.29)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.29).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.29).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Pénteken a gyakran megnövekvő felhőzetből több tájegységünk is előfordulhat időszakos eső, futó záporok, délen néhol akár az ég is megdörrenhet. A délnyugati szelet többfelé élénk, északon esetleg erős lökések kísérhetik. Napközben 8-14 fokot mérhetünk. Szombaton egy hidegfront miatt az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Keleten néhol zápor, északkeleten esetleg futó hózápor kialakulhat, máshol naposabb idő valószínű. A legmelegebb órákban is csak 4-9 fokra van kilátás.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken elszórtan okozhatnak záporok és időszakos eső egyaránt csúszós, vizes útszakaszokat. Egy-egy intezívebb gócban hirtelen a látástávolság is lecsökkenhet. Helyenként a párás, ködös idő is korlátozhatja a látási viszonyokat. Napközben elsősorban keleten, északkeleten támadhat fel a délnyugati szél, mely kissé csökkentheti a járművek menestabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken keleten frontérzékenyek körében eleinte még előfordulhat enyhébb fejfájás, illetve vérnyomás-ingadozás. Máshol, illetve napközben csökkennek a frontokkal kapcsolatos panaszok. Az ízületi bántalmak viszont nem javulnak számottevően, és még a következő napokban is többször kiújulhatnak ez igaz mind a kopásos, mind a gyulladásos eredetű végtagfájdalmakra. A változó felhőzet és a többfelé megélénkülő szél miatt ingadozó hőérzet lesz jellemző, a megfázás veszélye is fennáll. Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Hétvégére itt a lehűlés. Hétvégétől lehűlés jön, szombaton kevés hózápor északkeleten lehet, vasárnap estétől többfelé téliesebbre fordulhat időjárásunk.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon