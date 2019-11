Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.13)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2019.11.13).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2019.11.13).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdán többfelé számíthatunk ismétlődő esőre, záporokra, nyugaton beágyazott zivatarok is előfordulhatnak, az ország keleti és déli részén viszont rövid napos időszakok is lesznek. Nyugaton, északnyugaton az északi-északnyugati, máshol a

délkeleti szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések. Nyugaton 6-12, máshol 13-20 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Csütörtökön keleten lehet több felhő az égen, errefelé átmenetileg kisebb eső, futó zápor is kialakulhat, máshol viszont hosszabb időre is kisüthet a nap. Délután 9-19 fokot mérhetünk, továbbra is keleten lesz a legmelegebb.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán eleinte szinte mindenütt eshet kevés eső, délután a nyugati és középső tájakon várható számottevő csapadék, így ezen a napon is sokfelé számíthatunk esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra, lecsökkenő látástávolságra. Északnyugaton az északnyugati, máshol a délkeleti szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések is, így jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menetstabilitása. Kezdetben nyugaton pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán nyugatra hidegfront érkezik, a keleti tájakon melegfronti tünetekre kell készülniük az időjárásra érzékenyeknek. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok jelentkezhetnek. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdők vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak. Romolhat a keringési rendszer betegségeivel küzdők és a szívbetegek állapota. Az erős szél fokozhatja a tüneteket, és ingerlékennyé, nyugtalanná is válhatunk emiatt. A csapadékos időben felerősödhetnek az ízületi fájdalmak, helyenként párásság is rontja a komfortérzetet. A csapadékmentes időszakokban a levegőminőség romlását tapasztalhatjuk. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. A következő napokban is marad az átlagosnál enyhébb idő, a csapadék eső, záporok formájában fog hullani.

