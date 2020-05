Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. május 4.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. május 4., hétfő.

Névnap

Mónika, Flórián

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.57 Ft

USD: 324.23 Ft

CHF: 336.21 Ft

GBP: 403.55 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 0.00

OTP: 9540 Ft

MOL: 2042 Ft

RICHTER: 6890 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.05.03.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 19, 20, 29, 44, 45.

Joker: 396709

Ezen a héten (18.) nem volt telitalálat. További nyeremények:



5 találat: egyenként 273 455 forint

4 találat: egyenként 6 645 forint

3 találat: egyenként 1 820 forint

A 19. játékhét várható főnyereménye 350 millió forint lesz a Hatoslottón.

Országos középtávú előrejelzés

Május 4. hétfő: Az ország nagy részén sok lesz a napsütés, a gomolyfelhő-képződésből csapadék nem várható. Ugyanakkor az északkeleti határ közelében változatlanul tartósan felhős időre lehet számítani helyenként némi esővel. Az északnyugati szél már csak Szabolcs környékén erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 18 és 22 fok között valószínű, de a felhős északkeleti részeken csak 13, 17 fok várható. Késő estére többnyire 5 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Május 5. kedd: Közepesen és erősen felhős időszakok mellett csak kevés napsütés valószínű. A nap első felében többfelé várható - többnyire kisebb - eső, zápor. Délután ugyan nyugat felől csökkenni kezd a csapadékhajlam, azonban főként keleten, északkeleten zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati, északi szél sokfelé megerősödik, elsősorban a Győr-Békéscsaba vonal szélesebb sávjában viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Május 6. szerda: A Dunától keletre jobbára erősen felhős vagy borult időre várható, és főleg az ország keleti felén, harmadán több helyen is valószínű eső, zápor. A Dunántúlon nyugat felé haladva egyre kevesebb felhőre, egyre több napsütésre számíthatunk. Az északi szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharos lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúl kevésbé felhős, szélárnyékos vidékein fagypont alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Az ország nagyobb részén száraz utakon autózhatunk, ugyanakkor a keleti országrészben szórványosan, másutt helyenként számítani lehet záporesőre, zivatarra, így nedves, csúszós útszakaszokra. Az északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként a Dunántúlon, illetve zivatar térségében viharos széllökések kísérhetik.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatás várható: fejfájás, migrén, szédülés. Erősebb reumatikus, ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!