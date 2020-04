Ha a kijárási korlátozás nem lenne elég: erős UV-sugárzás is a testünkre tör

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is otthonmaradásra szólít fel, mivel pénteken erős UV-sugárzás várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délután a Facebook-oldalán azt írta: a hosszú hétvége alatt a napsütés kapja a legtöbb szerepet (a napsütéses órák száma pénteken a tizenkettőt is elérheti). Felhívták a figyelmet arra is, hogy az áprilisi napnak már ereje van.

Az UV-index péntekre vonatkozó előrejelzése szerint már nem csak mérsékelt, hanem erős értékek is várhatók. Kérték, hogy továbbra is mindenki tartsa be az előírásokat és maradjon otthon, ha pedig a teraszon vagy a kertben tölti az időt, gondoskodjon megfelelő védelemről, például naptejről.

