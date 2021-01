Ez nem játék: 6 dolog, amit sose hagyj az autódban télen

Bár a napokban enyhébb időjárás érkezett hazánkba, jövő héten visszatérhetnek a hidegek, illetve havat, havas esőt is jósolnak. Fontos, hogy az autónk fel legyen készítve a téli időjárásra, ám arra sokan nem gondolnak, hogy mi mindent nem ajánlatos a szabadban parkoló autóban hagyni a fagyos időben. Mutatunk hat dolgot, amit inkább vegyél ki a kocsiból, ha hazaérsz!

Gyógyszerek

Ha valamilyen gyógyszert rendszeresen kell szedned, természetes, hogy mindig van nálad, de hatalmas hibát követsz el, ha télen is az autóban tárolod. A betegtájékoztatóban érdemes megnézni, milyen hőfokon ajánlatos tárolni a készítményt, ugyanis egyes gyógyszereket nem csak hatástalaníthat a hideg, de akár veszélyes mellékhatásokat is előidézhet. Például a HuffPost szerint egyes antibiotikumok gyomor- vagy vesekárosodást okozhatnak, ha a fagyos autóban maradnak. Fontos megakadályozni a folyékony gyógyszerek fagyását is.

Hangszerek

Kétszer is gondold meg, hogy a kocsiban tárolod-e a hangszereket télen. Az alacsony hőmérséklet az anyagok összehúzódását okozhatja, ami számos problémához vezethet - legjobb esetben például csak elhangolódnak. A fából készült hangszerek szintén hajlamosak a zsugorodásra és el is repedhetnek, a javítás pedig drága mulatság.

Szénsavas italok, sör

Fontos, hogy semmilyen szénsavas italt ne hagyj az autóban a hidegben: ha megfagynak, a szén-dioxid miatt megnő a nyomás, és a dobozok, palackok felrobbanhatnak az autóban.

Konzervek

A folyadékokhoz hasonlóan a konzervdobozokban lévő élelmiszerek is fagyasztva tágulhatnak. Ennek következtében a doboz megsérülhet, a baktériumok bejuthatnak, az étel pedig elég hamar megromlik, ha kiolvad. Az USA Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) azt javasolja, hogy a fagyos konzervet nyitás előtt tegyük a hűtőbe, hogy egy kicsit megolvadjanak. Ha ezt követően nem néz ki túl jól, vagy furcsa a szaga, inkább dobd ki! Azokat a duzzadt konzerveknek is a kukában a helye is, amelyek egy jó ideje állnak, nem bontottad ki őket azonnal a fagyás után - nem érdemes kockáztatni!

Tojás

Az USDA szerint azt sem túl jó hagyni, hogy a tojások megfagyjanak, hiszen ekkor a folyadék kitágul és megrepesztheti a héjat - ilyenkor már nem biztonságos megenni! De ha nem is repednek meg, a fagyás után valószínűleg nem lesznek túl ízletesek a tojások.

Mobiltelefon, táblagép, egyéb elektronikai eszköz

A legtöbb készüléknek károsodhat az akksija, ha szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve. Egy átlag mobilt például 0 és 35 Celsius-fok között ajánlatos használni, ezen a tartományon kívül lecsökken az akku teljesítménye, és élettartama is.

