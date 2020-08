Eljárás indul a Wizz Air ellen: nagyon nem azt kapták az utasok, amire számítottak

Tavaly április 11. és július 10. között a Booking.comon keresztül történt foglalásainál 10 százalékos Wizz-kredit visszatérítést hirdetett, ám csak ötöt adott.

Amikor valaki regisztrál a Wizz Air online felületén, ott automatikusan nyílik egy számlája, amit pénzbefizetéssel lehet feltölteni kreditekkel. A Wizz járataira erről a számláról is lehet jegyet vásárolni, vagy szállást lehet foglalni, és itt írják jóvá a kedvezményeket is - írja a hvg.hu.



A kedvezményeket, amiket a GVH megállapítása szerint megtévesztően szerepeltetett a légitársaság, a mobilappjában, az e-mail-kampányában, valamint a weboldalán is promotálta. A légitársaság tudott az eltérésről, mégsem korrigálta azt - derül ki a GVH határozatának indoklásábó

