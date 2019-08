Bűn kihagyni: ezek a legjobb borászatok, boréttermek a Balatonnál - itt a 39-es toplista

Íme, itt a 39 legjobb borászat és borétterem listája a Balatonnál: a HelloVidék a szerkesztők és a szakemberek segítségével szedte össze, hol érdemes egy jó bor mellett ebédelni, vacsorázni a magyar tengernél. Mutatjuk a listát!

A balatoni borturizmus a régió turisztikai kínálatának kiemelt szegmensét jelenti, ez az ágazat van talán a legközelebb a szezonalitás felszámolásához. Ebben pedig - többnyire - élen járnak azok a piaci szereplők, akik rendre bekerülnek tételeikkel a különböző toplistákba.

A borminőség, a borkultúra fejlődésével párhuzamosan ugyanis a borturizmus is egyre fontosabb szerephez jut. Az elmúlt időszakban a borturizmus folyamatos fejlődése figyelhető meg a Balaton környékén (is). Az egyes borrégiók pincészetei egyre inkább felismerik a borturizmus fontosságát, és a fogyasztók számára egyre igényesebb, komplexebb programokat biztosítanak. Arról nem is beszélve, hogy a borászatok számára azért is jelent fontos lehetőséget a borturizmus, hiszen így könnyedén edukálhatják a fogyasztókat, és közvetlenül értékesíthetik a termékeiket számukra.

Friss gyűjtésében a HelloVidék a szerkesztőinek, illetve a legismertebb gasztronómiával foglalkozó szaklapok és szakemberek tapasztalatai alapján mutatták be a legjobb tóparti borászatokat, és boréttermeket.