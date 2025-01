Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. január 16.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. január 16.

Névnap

Gusztáv

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 411.45 Ft

CHF: 438.29 Ft

GBP: 488.64 Ft

USD: 399.92 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. január 15.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 16, 18, 24, 28, 32, 34



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 90 db

5-ös találat: 2822 db

4-es találat: 37550 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 23390 Ft

MOL: 2858 Ft

RICHTER: 10770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.01.17: Többnyire borult, párás, ködös idő valószínű helyenként zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, arrafelé a nap is előbukkanhat. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -6, 0 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont körül alakul, de a napos részeken ennél kissé melegebb is lehet.

2025.01.18: Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, illetve időszakok is. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -5, 0 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont közelében alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.01.16)

Akciók

