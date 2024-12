Potom pénzért mennek a tengerre hajókázni az élelmesek: azt hinnéd, luxus, pedig ez tévedés

Karácsony másképp: a decemberi időszakban a Perzsa-öböl a Karib-szigetek és a Nyugat-Mediterrán térség a magyarok kedvence, ha hajóútról van szó. Az utazók többsége hétnapos hajóútra megy a télen. Az ünnepi időszak jellemzően drágább, de más téli dátummal már napi 22 ezer forintért foglalhatunk hétnapos hajóutat a Földközi-tengeren.

2023-hoz képest az idei évben két és félszeresére nőtt a CLICKnCRUISE.hu oldalán hajóutat foglaló magyarok száma - közölte a portál. Az év végi ünnepek hagyományosan a családi összejövetelek és az otthon melege köré szerveződnek, de egyre többen döntenek úgy, hogy az ünnepi időszakot utazással teszik emlékezetessé. A hajóutak online foglalására szakosodott magyar stratup, a clickncruise.hu adatai szerint a téli hajóutak értékesítése másfélszeresre nőtt tavalyhoz képest, igaz, a kínálatuk is nőtt. „Az ünnepi hajóutat választó utasaink nagy részének ez már nem az első hajóútja lesz” – mondta Hajdu-Pásztor Petra, a startup alapítója.

A decemberi időszakban a magyar utazók körében a Perzsa-öböl, így Dubaj és az Egyesült Arab Emírségek, a Karib-szigetek, valamint a Nyugat-Mediterrán térség hajóútjai, így a Földközi-tenger és a Kanári-szigetek a legnépszerűbbek a CLICKnCRUISE foglalási statisztikái szerint. Bár a hajóutak egyre népszerűbbek a magyarok körében is, de még sok a tévhit.

Egy korábbi felmérésünkben a megkérdezettek négyötöde több mint kétszer olyan drágának gondolta az egyhetes mediterrán hajóutat, mint amennyibe az valójában kerül

– mondta Hajdu-Pásztor Petra. Az ünnepi időszakra jellemzően magasabb áron lehet foglalni, ugyanakkor, ha valaki nem ragaszkodik ahhoz, hogy a fedélzeten töltse a karácsonyt, 152.859 forintos alapcsomag áron, azaz már napi 22.000 forintért részt vehet egy hétnapos földközi-tengeri úton a téli időszakban, ami már a teljes ellátást, minden illetéket és a kötelező borravalókat is tartalmazza. Az alapcsomagot a vendégek zöme italcsomaggal egészíti ki, de népszerű extrának számítanak a kirándulások is.

A startup tapasztalatai alapján a magyar vendégek számára ugyan fontos az ár, de a kabinon jellemzően nem spórolnak. A magyarok legkedveltebb kabin típusa a balkonos, ami közép árkategóriának felel meg. A portál adatai szerint közel minden második foglalásuk során ezt választják. Szemléltetésként az előző példa esetén a balkonos kabin kb. 33 százalékkal növeli a foglalás értékét.

"Az év végi ünnepi időszak különösen kedvező egy többnapos szabadság megszervezésére, így egy hétnapos vagy akár hosszabb hajóút tökéletes választás lehet ilyenkor – mondta Hajdu-Pásztor Petra. – Ráadásul a hideg téli napok mókuskerekéből sokan vágynak az üdítő napsütésbe, amire ezek a hajóutak tökéletesek akár az ünnepek alatt is."

Ünnepi menüsor előtt spa élmény

Az ünnepek alatt a magyar utasok különösen kedvelik a hajók fedélzetén elérhető spa szolgáltatásokat, például a szaunát, gőzkabint és masszázst. A családosok gyakran ajándékként vásárolják meg a gyerekek számára az extra szórakozási lehetőségeket nyújtó jegyet, amivel kipróbálhatják a VR-játékokat, 4D mozikat vagy akár a Forma-1 szimulátorokat.

A hajótársaságok különleges figyelmet fordítanak az ünnepi díszítésre, hogy az utasok teljes mértékben átélhessék a karácsonyi hangulatot az otthonuktól távol. A fedélzetet ünnepi pompával ékesítik: karácsonyfákat állítanak, fényfüzérekkel dekorálnak, és bizonyos bárokban karácsonyi dallamok szólnak. A személyzet tagjai Mikulás sapkában szolgálják fel az ünnepi menüsor finomságait, amelyből nem hiányozhatnak a hagyományos karácsonyi ételek és italok sem.

A hajóutak ajándékként jellemzően nem a fa alá, sokkal inkább a borítékba kerülnek. „Az utalványainkat leggyakrabban nászajándékba vásárolják, illetve szülinapra is egyre jellemzőbb – árulta el Hajdu-Pásztor Petra. – De volt már a fedélzet esküvő és lánykérés helyszíne is. Utóbbinál a férfi megkeresett minket az út előtt és elárulta szándékát. Mi pedig segítettünk neki, hogy melyik helyszínt és a hajóút mely napját javasoljuk az ominózus pillanathoz, intéztük a virágot, pezsgőt nekik, és leszerveztük a fotóst is, hogy az emlékezetes pillanatot profi módon megörökítsék számukra.”

Egész évben népszerűek a hajóutak a magyar utasok körében

Az ünnepi időszak mellett a clickncruise.hu tapasztalatai szerint egész évben magas az érdeklődés a hajóutak iránt, idén kb. két és félszeresére nőtt a foglalások száma 2023-hoz képest. Ez az intenzív növekedés a saját növekedésük eredményei is, de a felvevőpiac igazolja a keresletet.

A családosok körében a tanítási szünetek, mint például a tavaszi vagy nyári szünet, illetve a hosszú hétvégék számítanak a legkeresettebb időpontoknak. A párok ezzel szemben inkább tavasszal vagy ősszel választanak mediterrán útvonalakat, míg télen szívesen utaznak melegebb éghajlatra

– tette hozzá Hajdu-Pásztor Petra. Azon túl, hogy vannak olyan területek, ahova csak hajóval lehet eljutni, sokak számára a hajóút egy komplex élményt jelent, hiszen valamennyi hajón már go-kart, szörf vagy épp szabadesés-szimulátor, és szórakozóhelyek sokasága is várja őket.

A magyar utasok zöme legfeljebb fél évvel az indulás előtt lefoglalja a hajóutat. "A vendégek közel harmada 3-6 hónappal előre lefoglalja a hajóutat, kb. ötödük 1-2 hónappal az indulás előtt, 15 százalékuk pedig 2-3 hónappal előre foglal" – ismertette a részleteket a startup alapítója.