Rengeteg magyar már így utazik a BKK járatain: búcsút mondhatnak a sorban állasnak a jegyautomatáknál

Alig több mint egy év alatt kétmillió jegyvásárlás történt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) digitális fizetési szolgáltatásán, a Budapest Pay&GO rendszeren keresztül - tudatta a társaság csütörtökön. Pénteken indul a BKV Mikulásbusza is - írták.

A BKK közleménye szerint az utasaik már minden harmadik jegyet digitálisan vásárolnak, és egyre többen próbálják ki a társaság által tavaly nyáron – tesztjelleggel – bevezetett Budapest Pay&GO rendszert is. Idén decemberre a BKK digitális fizetési szolgáltatásán keresztül már kétmillió jegyvásárlás történt - írták. Mint olvasható, az újszerű technológiának köszönhetően nem kell regisztrálni applikációban vagy egyéb online felületen, sőt papírjegyet sem kell magunknál tartani.

A fizetés fizikai vagy digitalizált, okoseszközön tárolt bankkártyával történik. A BKK adatai szerint a szolgáltatás elterjedése egyre gyorsabb: a repülőtéri expressz-járatokon már a jegyek közel 40 százalékát, míg az 1-es metró vonalán minden negyedik jegyet Pay&GO-n keresztül vásárolnak. Az utasok a 100E vonalán jellemzően két jegyet vásárolnak, míg az 1-es metrón átlagosan hármat.

A legtöbben a Deák Ferenc téren, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Kálvin téren és a Hősök tere állomásokon használják a digitális fizetési megoldást - olvasható. A közleményben emlékeztettek, a BKK idén júliusban közbeszerzési eljárás részeként előzetes piaci konzultációt indított, hogy megvizsgálja, milyen feltételekkel teheti elérhetővé a főváros teljes területén a Pay&GO-t, valamint hogyan fejleszthetné tovább a rendszert. A társaság tervei szerint a jövő Pay&GO rendszere a lehető legtöbb ügyféligényre megoldást kínál majd, így mind a rendszeresen közösségi közlekedést használók, mind az alkalmi utasok megtalálhatják a számukra legkedvezőbb jegy- vagy bérlettípust.

Pénteken indul a BKV Mikulásbusza

Pénteken indul a BKV Mikulásbusza, a feldíszített jármű december 23-ig közlekedik a 105-ös, a 210-es, a 130-as, a 11-es, a 99-es és a 198-as autóbusz vonalán - közölte a társaság csütörtökön. Közleményükben emlékeztettek, hogy az első Mikulásbusz 2015-ben gördült ki először a BKV garázsából. Mára hagyománnyá vált, hogy karácsonyig ünnepi hangulatú, kívül-belül felmatricázott busszal is lehet utazni Budapesten.

A BKV munkatársai az idén is az egyik környezetbarát, alacsony padlós Van Hool típusú, CNG-üzemű autóbuszt díszítették fel. A Mikulásbusz a rendszámában (DPI206) is különleges, a Mikulás érkezésének napját rejti. A vidám, ünnepi külső díszítés mellett a jármű belső terében is meghitt, karácsonyi dekoráció várja az utasokat, hozzájárulva az adventi hangulathoz - írták. A Mikulásbuszon normál díjszabással, érvényes menetjeggyel vagy bérlettel lehet utazni.

A különleges jármű december 23-ig közlekedik a 105-ös, a 210-es, a 130-as, a 11-es, a 99-es és a 198-as autóbusz vonalán. A menetrend megtalálható a BKV weboldalán. A Mikulásbusz így pénteken csatlakozik a BKV ünnepi fényflottájához, amely hétfőn indult el, és szinte az egész várost behálózza, hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához. A BKV fényflottája 2025. január 6-ig közlekedik - olvasható a társaság közleményében.