Agyad eldobod: ennyibe kerül 5 nap Bükkfürdőn egy 4 fős családnak az őszi szünetben

A Bükfürdőre tervezett családi kiruccanás nemcsak a pihenés, hanem a felfedezés lehetőségét is kínálja. A népszerű gyógyfürdő mellett izgalmas programok várják a látogatókat a környéken. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy milyen költségekkel kell számolni egy 4 fős család 4 éjszakás pihenése során, beleértve a szállást, a fürdőbelépőket és az étkezést is.

November 1-i munkaszüneti nap, valamint az őszi szünet is a következő hétre esik, ez remek alkalmat kínál egy családi kiruccanásra, akár 4-5 napra is. Bár a belföldi árak ilyenkor emelkedhetnek, mégis megéri felfedezni Magyarország kevésbé ismert helyeit.

A munkaszüneti nap okán egy nap szabadsággal egy csodás 4 napos hétvégénk lehet. Jó tudni iskolás gyerekek szüleinek, hogy az őszi szünet idén ez utóbbi időszakra esik, hiszen

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. október 25. (péntek),

a szünet utáni első tanítási nap 2024. november 4. (hétfő).

Irány Nyugat-Magyarország!

Még augusztusban foglalkoztunk vele, hogy mennyibe kerül egy 4 fős családnak 6 nap Hajdúszoboszlón, majd megnéztük, mennyiért pihenhet egy ugyanekkora társaság a népszerű Harkányban, Sárváron, Gyulán, Győrben - ezek után most Bükkfürdőt vettük górcső alá.

Bükfürdő, Magyarország egyik legnépszerűbb gyógy- és wellnessközpontja, Szombathely és Sopron közelében található. A fürdőhely fő vonzereje a Bükfürdő Thermal Spa, amely különleges gyógyvizéről híres, és Európa-szerte keresett úti cél mind a pihenni vágyók, mind az egészségügyi kezelést keresők számára. A komplexumban különböző hőfokú termálvizes medencék, élménymedencék, és wellness szolgáltatások várják a látogatókat. A termálvíz nátriumban, kalciumban és magnéziumban gazdag, így kiválóan alkalmas ízületi, mozgásszervi és reumatikus problémák kezelésére.

A családoknak szóló kalandmedencék és csúszdák, valamint gyermekmedencék is rendelkezésre állnak, így a hely nemcsak gyógyászati központként, hanem élményfürdőként is megállja a helyét. Bükfürdő különlegességei közé tartozik az "élményvilág" részleg is, ahol különböző szaunák, gőzkabinok és egy pihenőterasz szolgálják a teljes ellazulást.

A környék is sok látványosságot kínál: a közeli Csepreg városa történelmi épületeiről és rendezett parkjairól ismert, míg a Kőszegi-hegység túraútvonalai és természetvédelmi területei ideálisak a kirándulók számára. Szombathely városában a Savaria Történelmi Karnevál évente vonzza az érdeklődőket, és az Iseumm Savariense Régészeti Múzeum izgalmas betekintést nyújt az ókori római időkbe.

Szállásárak Bükkfürdőn

Hunguest Bük Resort családbarát szálloda sokféle gyermekbarát szolgáltatást kínál, például medencéket, wellness-szigetet szaunával és jacuzzivall, valamint közvetlen átjárást a BükfürdőGyógyy- és Élménycentrumhoz. Félpanziós ellátással és fürdőbelépővel az ár körülbelül 32 900 Ft/fő/éj, míg azalllinclusivee opció ára kb. 38 900 Ft/fő/éj. A Golf Villa Apartman 8000 Ft/fő/éjtől foglalható, de találunk ennél olcsóbbat is, már akár 6500 forintért.

Fürdőbelépő ára

A BükfürdőThermalll Spaa jegyárai 2024benn egy családi belépőért 17 000 forint körül mozognak hétköznap, hétvégén pedig magasabb díjjal kell számolni. Az élményfürdőhöz most egy bónuszFuncityy-belépőt is biztosítanak az őszi szünet alatt, ami extra programlehetőséget nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Étkezési lehetőségek

Az étkezés költségei, különösen, ha étteremben szeretnének vacsorázni, napi szinten átlagosan 20 000–25 000 forintot is elérhetnek egy négytagú család számára, így egy öt napos vakáció alatt hozzávetőleg 100 000–125 000 forinttal kalkulálhatnak​

Összesen ennyi költ egy 4 tagú család

A Bükfürdőre tervezett 4 éjszakás családi kiruccanás költségei a következőképpen alakulnak:

Szállás: A különböző apartmanok és panziók árai 6,000-8,000 Ft/fő/éj között mozognak. Ezért 4 fő részére 4 éjszaka alatt a szállás költsége 96,000 Ft és 128,000 Ft között alakulhat. Szállodábanalll inkluzív ellátással a család 622 ezer forintot fog fizetni a 4 napra, viszont a fürdőbelépő és az étkezés ebben már benne van.

Fürdőbelépő: A Bükfürdő belépőjegy ára egy család számára (2 felnőtt + 2 gyermek) körülbelül 17,600 Ft 1 napra. Összesen tehát 4 napra a fürdőbelépő 70,400 Ft körüli összegre rúghat.

Étkezés: Az étkezés költsége egy négytagú család számára napi 20,000-25,000 Ft körüli költséggel járhat, ami 4 napra összesen 80,000-100,000 Ft-ot jelent.

Összességében tehát egy 4 fős család 4 éjszakás bükfürdői nyaralásának teljes költsége 246,400 Fttóll 622 ezer Ft-ig terjedhet, attól függően, hogy milyen szálláshelyet választanak és mennyit költenek étkezésre.