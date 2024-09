Agyad eldobod: ennyibe kerül 5 nap Harkányban egy 4 fős családnak az októberi hosszú hétvégén

Hamarosan elérkezik az ősz közepére eső hosszú hétvégék időszaka, ami remek alkalmat kínál a pihenésre. Október 23. és november 1. munkaszüneti napjai lehetőséget adnak néhány nap szabadsággal akár 5 napos kikapcsolódásra is. A belföldi árak azonban emelkedhetnek az ünnepi időszakban, míg a külföldre vágyóknak magasabb repülőjegyárakkal kell számolniuk. Megnéztük, mennyibe kerülhet egy családi kiruccanás a népszerű Harkányba, ahol nem csak a fürdőt próbálhatjuk ki, de a környező erdőkben is kirándulhatunk.

Habár néha úgy tűnik, még csak most kezdődött el az év, hamarosan itt az október, a halottak napja, onnan pedig már csak egy ugrás a karácsony. De ne csüggedjünk, hiszen van még két szuper lehetőség is hosszú kikapcsolódásra, még akkor is, ha szabadságaink lassan elfogynak.

Október 23. idén szerdára esik, így két nap szabadsággal egy 5 napos extra hosszú hétvégét rendezhetünk magunknak. Sőt, van még egy lehetőségünk: mivel november 1. szintén munkaszüneti nap, az péntek, egy nap szabadsággal egy csodás 4 napos hétvégénk lehet. Jó tudni iskolás gyerekek szüleinek, hogy az őszi szünet idén erre az utóbbi időszakra esik, hiszen

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. október 25. (péntek),

a szünet utáni első tanítási nap 2024. november 4. (hétfő).

Aki ebben az időszakban utazna, annak számítania kell, hogy belföldön egészen biztosan magasabban lesznek az árak, de ha külföldre készülünk, a repülőjegyek dinamikus árazása miatt számoljunk magasabb költségekkel az érintett hétvégéken.

Még augusztusban foglalkoztunk vele, hogy mennyibe kerül egy 4 fős családnak 6 nap Hajdúszoboszlón, 560 ezer forint, most megnéztük, mennyiért pihenhet egy ugyanekkora társaság mondjuk az október 23-i héten a népszerű Harkányban, ahol a gyógyvizes fürdő egész évben nyitva van, de kirándulásra is kiválóan alkalmasak a Mecsek és a Zselic lankái, nem is beszélve a Siklósi vár izgalmairól.

A szállás egy négycsillagos hotelben, a Dráva Hotel Thermal Resortban 4 főnek 480 ezer forint, ebben benne van a reggeli és a vacsora is, így azzal már nem lesz gond. A belépő a gyógyfürdőbe a családi jegy 18 900 forint egy napra egy ekkora társaságnak. Ha csak 2 napot fürdőzünk és a büfében elköltött forintokat nem adjuk hozzá, sem az úti költséget máris 520 ezer forintnál tartunk egy hosszú hétvégéért.

Ha azonban olcsóbb szállásra vágynánk, arra is van lehetőség: apartmanházakat 100 ezer 150 ezer forint között tudunk kibérelni erre a négy napra, itt azonban az étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. Az egyik legjobb értékelést kapott étterem a Szigeti Halászcsárda, itt leveseket 1100 forintért, halászlé 3500-4500 forint, a főétel 3900 – 4900 forintba kerül, tehát egy 4 fős család 30 ezer forintot biztosan otthagy egy ebédért vagy vacsoráért.