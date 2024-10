Budapestiek, figyelem! Hatalmas változások jöhetnek a közlekedésben, régóta sokan vártak erre

Járjanak a metrók éjfél után is a hétvégi estéken, péntek-szombat éjjel, és vizsgáljuk felül a teljes budapesti éjszakai buszhálózatot – ezt kezdeményezem a korábbi programom alapján a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén - fogalmazta meg terveit Vitézy Dávid a Facebookon.

Vitézy Dávid nemrég egy Facebook posztban azt javasolta, hogy a Fővárosi Közgyűlés kérje fel a BKK-t, arra, hogy dolgozzon ki javaslatokat az éjszakai buszközlekedés régóta esedékes reformjára, megújítására, illetve a metróüzem éjfél utánra történő kiterjesztésére bizonyos napokon.

Vitézy szerint érdemes az üzemidő hosszabbítását, akár a metróüzem 24 órássá tételét is alaposan megvizsgálni ezeken az éjszakákon, majd ezt követően jövő év elején dönteni az opciók közül, hogy 2025 tavaszától az új menetrend bevezethető legyen. A javaslatról a közgyűlés az október 30-i ülésén dönt.

A 2010-es évek elején vezettük be a 6-os villamos 24 órás üzemét, mely megmutatta, hogy a nappal megszokott kötöttpályás járatok éjszaka jelentős többletforgalmat vonzhatnak az amúgy is zsúfolt éjszakai buszokhoz képest, nem csak a gyorsaság, de a megszokás, a bizalom, a biztonságérzet miatt is. A jól működő, mindenki számára elérhető éjszakai élet munkahelyeket is teremt, ezért is érdemes a városnak ebben az irányban fejlesztenie a közösségi közlekedését.

– ecsetelte a terveit Vitézy.

A fővárosi képviselő hozzátette: a közösségi közlekedési hálózat gerincét jelentő négy metróvonalon hagyományosan 23:40 körül van üzemzárás. Ezzel a budapesti metró az egyik legkorábban záró metróüzem lett Európában, holott a belváros nem ürül ki fél tizenkettőkor.

Természetesen az éjszakai metróüzem bevezetése, illetve visszaállítása kihatással lenne a felszínen közlekedő éjszakai járatok kihasználtságára, így a 2005-ben a civil javaslatunkra sikerrel bevezetett éjszakai buszhálózat régóta esedékes és évek óta elmaradt felülvizsgálatát is szükségessé teszi

– fogalmazott.