Végre visszatérünk a régi kerékvágásba: csütörtöktől megnyitják ezeket a partszakaszokat is

A Főkert javaslata alapján csütörtöktől megnyitják a Hajógyári-szigetet és a Római-partot - jelentette be Facebook-oldalán szerdán Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely emlékeztetett: a Hajógyári-szigeten is fennállt a veszélye, hogy az árvíz, az esőzések, a talaj- és belvíz miatt fák dőlnek ki. A Főkert befejezte a sziget faállományának átvizsgálását, de nem talált balesetveszélyes helyszínt - közölte. Tájékoztatása szerint lezárult a helyreállítás a Római-parton is, ahol egyetlen nyárfa maradt kordon mögött. Ettől eltekintve - írta bejegyzésében - csütörtökön visszakapják a budapestiek a folyópartot is.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás