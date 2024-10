Kiruccannál az őszi szünetben? Ezzel a trükkel féláron is megúszhatod a szállást

A Booking.com árazási gyakorlata jelentős többletköltséget róhat a családokra. Kiderült, hogy egy négytagú család számára a szállodai szobák árai átlagosan 16 százalékkal voltak magasabbak éjszakánként, ha a foglalást laptopon vagy asztali számítógépen végezték az okostelefonos alkalmazást helyett.

Az őszi szünetre utazást tervező családok akár 50 százalékkal is többet fizethetnek szállásukért, ha a Booking weboldalán foglalnak szobát az utazási iroda okostelefonos alkalmazása helyett. A Mail on Sunday vizsgálata szerint egyes esetekben a különbség elérheti a 200 fontot, 100 ezer forintot is éjszakánként.

A lap 35 szállodát vizsgált meg az Egyesült Királyságban és népszerű európai üdülőhelyeken, köztük Tenerifén és Mallorcán. Az összehasonlítás során kiderült, hogy egy négytagú család számára a szobák árai átlagosan 16 százalékkal voltak magasabbak éjszakánként, ha a foglalást laptopon vagy asztali számítógépen végezték az okostelefonos alkalmazást helyett.

A legkirívóbb példa a londoni The Cumberland szálloda esete volt, ahol egy négytagú családnak 388 fontot, 186 ezer forintot kellett fizetnie két szoba foglalásáért a szállásközvetítő okostelefonos alkalmazásán keresztül, míg ugyanez a weboldalon 588 fontba, 282 ezer forintba került -

ez 52 százalékos árkülönbséget jelent.

Az edinburgh-i Sheraton Grand Hotel esetében egy négytagú családnak 108 fonttal, 52 ezer forinttal többet kellett fizetnie a weboldalon két szobáért, mint az alkalmazáson keresztül. A Royal Tenerife Country Clubban egy apartman ára 30 százalékkal volt magasabb a weboldalon, míg a mallorcai Melia Palma Marina szállodában 25 százalékos árkülönbséget tapasztaltak.

Helen Dewdney, a The Complaining Cow weboldal fogyasztóvédelmi szakértője "teljesen bizarrnak" nevezte ezt a gyakorlatot. Rory Boland, a Which? Travel szakértője pedig figyelmeztetett: "A családok akaratlanul - és igazságtalanul - magasabb árat fizetnek a nyaralásukért".

A Booking szóvivője szerint a szállodák maguk határozzák meg az árakat.

Szálláshelyeink partnereink csak a mobiltelefonos árakat kínálják, hogy vonzóvá tegyék az ügyfelek számára

- nyilatkozta a cég képviselője.

A vizsgálat rámutatott arra is, hogy bár az olcsóbb applikációs árak közül néhányat "csak mobilra" címkével láttak el, sok esetben ez a jelölés hiányzott. Emellett a weboldalon vásárlókat nem tájékoztattak arról, hogy az applikációs árak kedvezőbbek lehetnek.