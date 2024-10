Így utaznak töredékáron cidriből a nyárba a legélelmesebb magyarok: bárki élhet vele, mutatjuk a trükköt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Itt van az ősz, itt van újra, de a nyár elmúlása egyre kevésbé jelenti a külföldi utazások végét is. Egy friss reprezentatív kutatás szerint a megkérdezettek majdnem fele (43%) utazik főszezonon kívül is az országhatáron túlra. Sőt, a válaszadók több mint negyede (27%) csak a nyári hónapokon kívül tervezi más ország meglátogatását. Hiába az emelkedő költségek, a legnépszerűbb utazási mód még mindig az autó. De miért ne lehetne spórolni is az utazásokon is? Aki részt vesz az OTP Bank kampányában, most akár 400 kilométerre elegendő üzemanyag árát is megspórolhatja.

Szeptember, október - indul az iskola és mindenki visszaáll a munkába is, de a külföldi utazásoknak sincs vége az OTP Bank és a Groupama Biztosító megbízásából készült friss, reprezentatív kutatás szerint. A megkérdezettek alig több mint fele (57 százalék) utazik csak nyáron külföldre. Sőt, több mint a válaszadók negyede (27 százalék) kifejezetten főszezonon kívül tervez határon túli utazást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Azok, akik a nyári hónapokon kívül látogatnak meg más országokat leginkább azért választják ezt az időszakot, mert ilyenkor olcsóbb az utazás (58 százalék). De egyre nagyobb szerepet játszik az időpont kiválasztásában az éghajlatváltozás is. A válaszadók több mint fele (51 százalék) azért látogat főszezonon kívül külföldre, mert nem szereti, vagy nem bírja a nagy hőséget, illetve úgy gondolja, hogy bizonyos úticélokat kifejezetten a kevésbé frekventált hónapokban érdemes meglátogatni. 37 százalékuk szerint pedig főszezonban túl nagy a tömeg a népszerű turistacélpontokon. Az utazási kedv emelkedését mutatja az is, hogy a hitelintézet adatai szerint egy év alatt 10 százalékkal nőtt az üzemanyagra költött kártyás vásárlások mértéke. Ennek fő oka, hogy a fent idézett kutatás adatai szerint a legnépszerűbb közlekedési mód továbbra is az autó (57 százalék.) A holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint egy liter 95-ös benzin átlagára 583,6 forint volt a hazai kutakon. A jóváírás összegéből így több mint 34 liter üzemanyagra futja, ami körülbelül 400 kilométernyi autózásra elegendő.

Címlapkép: Getty Images

