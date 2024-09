Komoly támogatásokat lengetett be a kormány: rengeteg vendéglátósnak van miért örülni

Nemrég a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton, sajtótájékoztatóján a magyar turizmus helyzetéről beszélt. A nyári szezon rekordokat döntött, soha nem volt ennyi belföldi és külföldi vendég Magyarországon.

A turizmus júniusig 150%-kal növekedett az európai átlaghoz képest, a szálláshelyek pedig 370 milliárd forint bevételre tettek szert, ami 11%-kal meghaladta az előző év nyári eredményét. A külföldi turisták száma is emelkedett, különösen Németország, Spanyolország és Svájc irányából volt nagyobb beáramlás - mondta el Nagy Márton.

A magyar turisták körében Horvátország a legnépszerűbb úti cél, de Olaszország, Spanyolország és Portugália is előkelő helyen szerepel. A labdarúgó Európa-bajnokság miatt Németország, az olimpia miatt pedig Franciaország is kiemelt célpont volt. A budapesti repülőtér forgalma idén 16,3%-kal nőtt, és az év végére várhatóan eléri a 17,5 millió utast, ami jelentősen meghaladja a 2019-es csúcsévet.

Nagy Márton kiemelte a Balaton környékének fontosságát is, ahol a belföldi vendégéjszakák száma 3,4%-kal, a külföldi vendégéjszakáké pedig 5,2%-kal nőtt. A kormány célja, hogy a balatoni szezont meghosszabbítsák, például a hétvégén is nyitva tartó vendéglátóhelyek támogatásával. A vidéki vendéglátóhelyek már kaptak támogatást korszerűsítésre, és további pénzügyi segítséget is terveznek a szezon meghosszabbításához.ű

Címlapfotó: Balázs Attila, MTI/MTVA