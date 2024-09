Őrült terjeszkedésbe vágja a fejszéjét a Wizz Air? Az ilyen járatokon már mindenért külön fizetni kell

Portfolio Link a vágólapra másolva

A Wizz Air ambiciózus terjeszkedési terveket dédelget, amelyek részeként a következő fél-egy évben indiai járatokat indíthat, és a pakisztáni piacra is be kíván törni - számolt be a Portfolio. A légitársaság jövő év márciusától új, keskeny törzsű, nagy hatótávolságú Airbus repülőgépeket állít forgalomba a London és Dzseddah közötti, közel hét órás útvonalon.

Míg a hagyományos légitársaságok többsége háromfogásos étkezést, dönthető üléseket és szórakoztató rendszert biztosít a hosszú távú járatokon, a Wizz Air éjszakai járatain ezek nem lesznek elérhetők. Váradi József vezérigazgató egy Abu Dhabiban adott interjúban kifejtette, hogy a légitársaság járatain minden apróságért fizetni kell majd, a víztől kezdve a rágcsálnivalókon át a kézipoggyászig, mivel ezek szállítása költséget jelent a cégnek. "Ha jobban akarsz szórakozni, akkor magadnak kell megteremtened a szórakozást" - nyilatkozta Váradi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az új A321 XLR repülőgépeken a berendezés megegyezik majd a légitársaság rövidebb útvonalain közlekedő A320-as családba tartozó gépekével. A közel 240 utasnak három fedélzeti mosdót kell majd megosztania, és egy keskeny folyosón kell navigálniuk. Bár az alapár egy útra 134,99 font - kb. 63 ezer forint -, az utasok extra szolgáltatásokat vásárolhatnak, mint például korlátlan étel- és italfogyasztás, nagyobb lábtér és poggyász. Váradi szerint ez a modell demokratizálja a légi közlekedést, lehetővé téve az utasok számára, hogy saját preferenciáik szerint válogassanak a szolgáltatások közül. "Amikor egy hagyományos légitársasággal utazol, és ingyen kapsz egy kávét, akkor valószínűleg ez a legdrágább cappuccino az életedben" - magyarázta a vezérigazgató. "Mi nem akarunk ilyet csinálni" - tette hozzá. A Wizz Air terjeszkedési tervei között szerepel az indiai piacra való belépés a következő hat-tizenkét hónapban, bár Váradi elismerte, hogy ez egy hosszadalmas folyamat. A légitársaság emellett Pakisztánba és Szaúd-Arábiába is szeretne betörni, mivel ezek az országok népszerűek az Egyesült Arab Emírségek piacán, ahol a Wizznek már van egy közös vállalata. Váradi azt is elmondta, hogy az Abu-Dzabi bázis egyre nagyobb részt fog kitenni a légitársaság kapacitásából. Jelenleg ez az arány 7%, de a vezérigazgató további növekedési potenciált lát ebben a régióban.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK