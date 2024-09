Nagy a baj a BKV-nál: embertelen hőségben kénytelenek dolgozni a metró- és villamosvezetők

Telex Link a vágólapra másolva

Több metróvezető is jelezte, hogy a gyárilag klimatizált vezetőfülkékben tavasz óta sorban mondják fel a szolgálatot a klímák vezérlőpanelei, így a vezetőknek gyakran 35-40 fokos hőségben kell felelősségteljes munkájukat végezni - írja a Telex. A problémát a BKV is elismerte, illetve igyekeznek a helyzetet is orvosolni, ám a nemzetközi helyzet nem segíti őket ebben.

A budapesti tömegközlekedésben súlyos problémák merültek fel a nyári hőség kapcsán. Metró- és villamosvezetők egyaránt panaszkodnak a tűrhetetlen munkakörülményekre, amelyek a klímaberendezések meghibásodásából vagy hiányából adódnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A 3-as metró vonalán közlekedő, felújított orosz metrószerelvények jelentős részében a vezetők ugyanolyan elviselhetetlen hőségben kénytelenek dolgozni, mint az utasok. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a vezetőfülkékben nem ritka a 35-40°C-os hőmérséklet, különösen a hosszan tartó kánikulák idején. A BKV elismerte a problémát, és tájékoztatása szerint igyekeznek javítani a helyzeten. A vállalat közlése szerint a metró klímaberendezéseinek javítását 2023 óta egy hazai vállalkozás végzi szerződés keretében, azonban vannak olyan – alapvetően szoftveralapú – meghibásodások, amelyek javítása a berendezést gyártó orosz partner nélkül megvalósíthatatlan. A javításokhoz szükséges alkatrészek beszerzése és új berendezések szállítása folyamatban van, de a jelenlegi nemzetközi helyzet miatt jelentős késedelmekre kell számítani. A metróvezetők szerint a BKV által javasolt megoldások, mint például a szellőztető rendszer használata vagy a fülkeajtók-ablakok kinyitása, nem jelentenek valódi megoldást. Az utóbbi ráadásul szabályellenes és a vezetést zavaró zajt okoz. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy ilyen mértékben felforrósodott vezetőfülkét klímaberendezés nélkül lehetetlen lehűteni. A probléma nem korlátozódik a metróra. A villamosvezetők is jelezték, hogy számos járművön nincs klímaberendezés a vezetőfülkében. A BKV tájékoztatása szerint az újabb beszerzésű Combino és CAF járművek rendelkeznek gyárilag beszerelt klímaberendezéssel, míg a régebbi típusú villamosok közül a Tátra villamosok egy részén most kezdték el felszerelni a klímaberendezéseket a vezetőfülkékben. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a metróvezetők utolsó esélyként fordultak a sajtóhoz. A jelenlegi kilátások szerint, ha nem történik gyors és hatékony beavatkozás, a probléma a következő nyárra csak súlyosbodni fog. A BKV igyekszik enyhíteni a helyzeten, például azzal, hogy hőségriadó idején elsősorban a működő klímával rendelkező szerelvényeket állítják forgalomba, de ez csak átmeneti megoldást jelent. A közlekedési vállalat ígéretet tett a helyzet javítására, de a nemzetközi helyzet és az alkatrészhiány miatt a megoldás nem tűnik egyszerűnek és gyorsnak. A metró- és villamosvezetők továbbra is aggódnak a munkakörülményeik miatt, különösen annak fényében, hogy munkájuk fokozott figyelmet és gyors reakcióképességet igényel, amit a szélsőséges hőség jelentősen megnehezít.

Címlapkép: Getty Images

