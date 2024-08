Ezek lesznek a magyarok sláger úti céljai 2024 őszén: fillérekért eljuthatunk bármelyikre

Az élet nyár után sem áll le, sőt! A nyugodtabb őszi hétvégékre mutatunk három olyan célállomást, ahol a nagyvárosi nyüzsgés mellett autentikusabb, csendesebb utcákat is lehet találni egy kellemes kikapcsolódáshoz.

A Ligúr-tenger kikötője a Wizz Air téli menetrendjében október végétől hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton is elérhető.

A tenger azúrkék vize a teljes partszakaszon végigkíséri az utazót a festői Portofinótól Genován át a kaszinóiról és dalfesztiváljáról ismert Sanremóig. Olaszország egyik gyöngyszemének tartják Portofinót, amely színes házaival, hangulatával rögtön igazi olasz életérzést nyújt.

Északabbra utazva Genova városa Ligúria tartomány székhelye és gazdasági központja annak nyüzsgésével együtt. A nemrég felújításon átesett Porto Antico, a régi kikötő mellett a Piazza Ferrari és az UNESCO védelem alatt álló óváros olaszosan szűk utcáiban is érdemes elveszni. A várostól nyugatabbra, a francia riviéra tőszomszédságában van Sanremo, az olasz dalfesztivál központja, hírességek kedvelt helye, vagy ahogy sokan hívják: a virágváros. Akár a tengerparton, akár a hegyoldalon gyönyörködünk a kilátásban egy Aperollal a kezünkben, az olasz életérzés itt is mindenhol és mindig magával ragad.

Milánó örökzöld tanács az utazóknak. Az észak-olasz ipari központ, az olasz stílus fellegvára mindig újabb arcát mutatja meg, hiszen a mindenki által ismert Piazza Duomo és a Galleria Vittorio Emanuele mellett a Castello Sforzesco hatalmas parkjában ugyanúgy el lehet veszni, mint a számtalan kisebb parkban. A várost kapunak használva a közeli Garda-tó bámulatos világa és az Alpok megannyi apró, békés falva is elérhető közelségbe kerül. Vonattal pár órányira van Tirano, ahonnan panorámavonattal utazhatunk fel az ámulatba ejtő svájci Alpokba.

Az Amalfi-partot senkinek nem kell bemutatni. Positano és Amalfi a Nápolytól délre taláható, mesevilágot idéző, hegyoldalba épített apró halászfalucskái nyáron rengeteg turistát látnak vendégül. Ferragosto, az olaszok augusztusi nemzeti ünnepe után azonban az időjárás is elviselhetőbb és a falvak értékeit is jobban lehet élvezni. A két leghíresebb falucska mellett azonban érdemes tágabb körben szétnézni, hiszen Salerno városa Campania tartomány második legnagyobb városa, belvárosát gyalogos, vezetett túrákon, vagy akár Amalfival összekötve vezetett túrákon is érdemes megismerni. A Wizz Air hétfőn, szerdán és pénteken közlekedő járatával történelemben és élményben gazdag régiója is elérhető.