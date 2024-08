Vigyázz, hol nyaralsz! Kígyók és patkányok léptek el a magyarok kedvelt úticélját

Rágcsálók és csúszómászók lepték el Rómát, nem teljesen függetlenül egymástól. Az állatbefogó szakértő dzsungelszerű állapotokról számolt be, a város vezetése tagad.

A hatalmas mértékű ételpazarlás miatt patkányok, illetve kígyók lepték el az olasz fővárost - erről beszélt a Guardiannek Andrea Lunerti állattani szakértő. A szakember arról beszélt, hogy az eredetileg vadon élő zöld haragossikló populációja éppen a patkányok elszaporodása miatt nőtt meg Rómában, ugyanis az az egyik fő táplálékuk.

Lunerti azt is hozzátette, hogy a legtöbb kígyó, amit befogott, az emberre ártalmatlan haragossikló volt, de négyszer viperával is találkozott. Elmondta, hogy bár a sikló vagy a vipera nem tudja megölni az embert - viszont veszélyes, ha meglátjuk, mert pánikot okozhat, és kiszaladhat az ember az úttestre is.

Az olasz főváros vezetése ugyanakkor tagadja, hogy a rágcsálók és a csúszómászók az ételpazarlás miatt özönlötték volna el a várost. Mint mondták, éppen most a legkevesebb a hulladék évek óta, és az Örök Város már régen volt tiszta ennyire.