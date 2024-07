Pokoli hőség a 3-as metrón: intézkedett a BKK, fontos funkciót kapcsoltak vissza

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hét közepén visszakapcsolták a 3-as metró vonalán az úgynevezett rekuperációt, amely a gazdaságos energiagazdálkodásért felel - írta közösségi oldalán a Metróért Egyesület, akik nyilatkoztak is a telexnek arról, hogy miért csak most lépte meg ezt a BKV. A szakértők szerint a változtatás a metrókocsikban tapasztalt hőmérsékletre is komoly hatással lehet.

Nemrég írtuk meg, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a hazai kórházakban a forróság miatt. Úgy tűnik, nincs ez másképp a tömegközlekedésen sem: az összes metróvonal közül a 3-as metró vonalán a legmelegebb a hőmérséklet, azonban a BKV szerdán visszakapcsolta a rekuperációt, ami csökkenti a kocsik alatt áramló forróságot. A Metróért Egyesület közlése szerint a rekuperáció hiányában a lassítások során keletkező áramot a kocsik alatti ellenállásokban égették el, ami hősugárzást okozott, és a hőségben az utazás elviselhetetlenné vált. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szerdán végzett mérések szerint a rekuperáció visszakapcsolásával a hőmérséklet a kocsikban már csak 34,6 Celsius fok volt, míg korábban elérte a 42,3 fokot is. A 3-as metró szerelvényein nincsen légkondicionáló, csak ventilátor, míg a 2-es és 4-es metrók klimatizáltak, így ezekben alacsonyabb, 28,5 és 25,9 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A rekuperáció korábban azért volt kikapcsolva, mert a régi és új rendszerek nem működtek megfelelően együtt, ami problémákat okozott a fékezéskor. A BKV most összehangolta a rendszereket, így a rekuperáció visszakapcsolása tartós marad, ami jelentős árammegtakarítást is eredményez. A 3-as metró légkondicionálásának kérdése azonban továbbra is függőben van az orosz gyártóval folytatott tárgyalások elakadása miatt.

