Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. július 13.)

Névnap

Jenő

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.93 Ft

CHF: 401.73 Ft

GBP: 466.74 Ft

USD: 359.33 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2024. július 12.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 14, 30, 32, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 14 db

4-es találat: 27 db

3+2 találat: 28 db

3+1 találat: 637 db

2+2 találat: 406 db

3-as találat: 1201 db

1+2 találat: 2176 db

2+1 találat: 10463 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18240 Ft

MOL: 2836 Ft

RICHTER: 9690 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.07.14: A sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, valamint magasra tornyosuló gomolyfelhőkre is számíthatunk, utóbbiakból reggel főként északon, napközben másutt is kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A minimum-hőmérséklet 18, 26 fok között várható. A csúcsérték az ország északnyugati, nyugati részén 30 és 35, másutt 35 és 40 fok között valószínű.

2024.07.15: Jobbára gyengén felhős, napos idő várható, de főként a hegyek felett több lehet a gomolyfelhő, amelyekből néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Az északkeleti, északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. Hajnalban 17, 25, délután 35, 41 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A forgalmasabb csomópontokban az intenzív besugárzás hatására délután az ózon, illetve este a nitrogén-oxid koncentrációja az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2024.07.13. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Országos hőség, sőt, nagy területen forróság van, ez pedig tartós stresszt gyakorol mindenkire - kifejezetten a kisgyermekek és az idősek szervezetére. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. (2024.07.12)

Akciók

