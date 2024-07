Súlyos betegség terjed a kánikulában itthon: itt könnyű elkapni, a gyerekekre a legveszélyesebb

A nyári melegben sokan nehezen tudnak ellenállni annak, hogy megmártózzanak a legközelebbi vízben, legyen az bármilyen is. A városokban sétálva ez sok esetben egyet jelent a szökőkutakkal. És bár szökőkutatkban fürödni nem kimondottan tiltott dolog, mégsem tanácsos engedni a csábításnak, hiszen számos káros egészségügyi következménnyel jár.

Egyre nagyobb a hőség világszerte, Magyarországon is sorra dőlnek a melegrekordok. A nagy nyári melegben fontos a fokozott hidratálás, illetve a szabadban, tűző napon való tartózkodást is érdemes minimálisra csökkenteni.

Akik azonban mégis huzamosabb ideig tartózkodnak kint, mondjuk egy nagyváros főterén, nehezen tudnak ellenállni a hűsítő víznek, amely a szökőkutakból folyik. Egyre többen fürdeni is hajlandóak bennük, ahogy ez ebben a tiktok-videóban is látszik:

Korrábban írtunk már arról, milyen egészségügyi kockázatokkal járhat a nyári kánikulában egy-egy szökőkutas kaland. Az akkori ÁNTSZ arra figyelmeztetett, hogy

a fertőtlenítő vegyszerek nagy kockázatot jelenthetnek, mivel a szökőkutakban erősebb vegyszereket alkalmaznak, jóval nagyobb koncentrációban, mint például a medencékben. Ezek bőrirritációt, allergiás tüneteket okozhatnak.

Amellett, hogy a szökőkutak vize tele van fertőtlenítővel, változó mértékben koszos is lehet. Szennyeződhet porral, talajszemcsékkel és állati ürülékkel is, utóbbi főként a madaraknak köszönhető. Sok kutat nem tisztítanak megfelelően vagy nem üzemel folyamatosan, ilyenkor a belső felszínén nyálkás, csúszós élőbevonat alakul ki - derült ki a szakértőktől. Az ilyen vizekben elszaporodnak a kórokozók és még a vízben lévő fertőtlenítőszerek sem védenek ellenük.

Ha 25 fok fölé melegszik a víz, akkor még gyorsabb tempóban szaporodnak a baktériumok.

A szennyeződésekkel elsősorban hasmenést okozó mikroorganizmusok kerülnek a szökőkútba. A fertőződés lehetősége akkor áll fenn, ha a vizet véletlenül lenyeljük (pl. pancsolás közben, vagy vizes kézzel élelmiszert megfogva).

Az ilyen jellegű fertőzésekre különösen a gyerekek érzékenyek.

Veszélyes lehet továbbá a szökőkút vízpermete is, mivel az legionella baktériumot tartalmazhat és influenzaszerű tüneteket, de akár tüdőgyulladást is okozhat. Léteznek azonban kifejezetten fürdésre tervezett, úgynevezett interaktív szökőkutak is: ezeket biztonságosan használhatjuk, ha betartjuk az alapvető higiéniai előírásokat. Vagy a város-szerte kihelyezett párakapuk is megoldást jelenthetnek a hűsölésre.