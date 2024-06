A pokoli kánikula mellett újabb csapás éri a magyarokat csütörtökön: ez így nagyon halálos lesz

Nem elég a brutális kánikula, holnap még mérsékelt mennyiségű szaharai por is érkezik Magyarországra.

A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomórészt napsütéses időre készülhetünk, kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de mérsékelt mennyiségű szaharai porral a levegőben. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél estére fokozatosan északira fordul, élénk, néhol erős széllökésekkel. Az éjszakai hőmérséklet 15-22 fok között alakul, míg csütörtökön napközben 26 és 36 fok között várható a hőmérséklet, az északkeleti és északnyugati tájakon valószínűbbek a 30 fok alatti értékek.

Érdemes hozzátenni, hogy mindig is érkezett por a Szaharából, és mindig befolyással volt az életünkre. A por nemcsak, hogy az autósoknak okoz kellemetlenséget, de a légi közlekedésre is hatással van. Mindamellett komoly egészségügyi vonatkozásai is vannak, ami többnyire a tüdőbetegeket, vagy a kardiovaszkuláris betegségekben szenvedőket érinti.