Ellepi Magyarországot a sivatagi por: szaharai hőségre, sáresőre készülhetünk

A forrósággal együtt szaharai por is érkezik Magyarországra - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán. Azt írták: a dél felől érkező por a következő időszakban az áramlással északkeletre, keletre tevődik, Magyarországot várhatóan szerdától éri el. Hozzátették: a por megfestheti a naplementéket, és a kialakuló záporokkal "ki is mosódhat" majd.

A sok napsütés mellett ma kevesebb, holnap már több lehet a gomoly- és fátyolfelhő. Csapadék ma az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti tájak fölé sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar - írta honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerdán elsősorban északon és keleten, másodsorban a Nyugat-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, amelyek délkelet felé terjednek. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de holnap zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 35 fok között valószínű.

Magas középhőmérséklet miatt 15 megyére adtak ki citromsárga riasztást, mivel a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. Csak Nógrádban, Hevesben, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben nem várható hőség.

Zivatarveszély miatt 9, és felhőszakadás miatt további 4 megyében adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Vas, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyékben "csak" zivatarok, míg Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben felhőszakadás is várható.

Csütörtökön még mindig 14 megye érintett lesz a hőség miatt, Hajdú-Biharról lekerül a figyelmeztetés, viszont 6 megyében már nem is citromsárga, hanem másodfokú narancssárga figyelmeztetés lép életbe. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Tolna és Bács-Kiskun megyékben a napi középhőmérséklet már 27 °C felett alakulhat! Zivatarveszély csütörtökön Nógrádban, Hevesben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Hajdú-Bihar megyékben várható.

Péntekre már az egész országban lehetnek zivatarok, a hőség pedig a középső megyéket érinti majd leginkább.