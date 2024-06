Bővült a kínálat: már ezekbe az országokba is mehetsz ezzel a légitársasággal idén nyaralni

A Wizz Air, Európa a mai naptól elindítja közvetlen járatait a Zaventemben található Brüsszeli repülőtérre. Belgium fővárosának fő repülőterére hétfőtől péntekig repülhetnek az utazni vágyók, emellett pedig a Charleroi repülőtér is elérhető marad a légitársaság kínálatában.

Az új repülőtér használatba vétele jelentősen megkönnyíti a Brüsszelbe való utazástól, hiszen az utasoknak eddig kizárólag a Brüsszeltől 46 kilométerre található Charleroi repülőtéren keresztül volt lehetőségük a belga fővárosba utazni. A Brüsszeli repülőtér sokkal közelebb, mindössze 12 kilométerre található a város szívétől. A járatok az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége idején elérhetők.

Belgium fővárosa, Brüsszel, gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik. A Brüsszeli Szépművészeti Múzeum, Magritte Múzeum, Grand Palace, valamint a Szent Mihály és Szent Gudula-székesegyház csak néhány példa a városban található kulturális intézmények és építészeti csodák közül. A városnak kiemelkedően pezsgő éjszakai élete van, illetve számos park és zöld terület is fellelhető, így tökéletes helyszín lehet a szórakozásra és kikapcsolódásra vágyok számára is.

„Idén második félévben 34 százalékkal több szék érhető el a magyar és a belga főváros között, de a Wizz Air kínálata ennél nagyobb mértékben, ezen a légi viszonylaton, 73 százalékkal bővül az előző év azonos időszakához képest, ami kiemelkedő. Bízunk benne, hogy a magyar EU-elnökség után is megmarad a bőséges kínálat, biztosítva a két főváros között közlekedő utasoknak több utazási lehetőséget, versenyképes jegyárakat és a turizmus fellendülését a két ország között” – mondta Ritter Máté, a Budapest Airport járatfejlesztési vezetője.

A légitársaság emellett 2024 júniusában két újabb modern Airbus A321neo repülőgépet állít üzembe a budapesti bázisán, illetve a nyár folyamán további öt új járattal köti össze Budapestet Európában és Európán túl. Az utazni vágyók az idei nyáron már Stuttgartba és Valenciába is repülhetnek a légitársasággal, illetve hamarosan Brassóba, Bukarestbe és Jerevánba is közvetlenül eljuthatnak.

Munkák és nyaralás a Balaton körül

Korábban már foglalkoztunk a nyáron élesedő szezonális Balaton-parti munkákkal is. Felmértük, hogy a hotelekben szakács és konyhai kisegítő állásokban mennyit lehet keresni és milyen egyéb juttatások járnak még. De azt is megnéztük, hogy ehhez képest a strandokon működő klasszikus kis lángosos, hekkes büfék mennyiért alkalmazzák munkavállalóikat és ők mit kínálnak az illetményben ezen felül. De az árakat is vizsgáltuk már több cikkünkben is, a lángos, amely sok magyar és ide látogató külföldi kedvence is némi dráguláson esik át, egy sajtos-tejfölös lángosra közel 2 000 forinttal kell számolnunk.

