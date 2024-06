Jöhet a gigacsekk azoknak, akik így mobiloznak a nyaralás alatt: erre mindenképpen figyelj!

Ismét itt a nyár és az utazások szezonja. Az egyik útitársunk biztosan a mobilunk lesz, amit nyaralás előtt érdemes ugyanúgy felkészíteni, mint bepakolni a bőröndöt, pláne, ha külföldre készülünk.

Külföldre utazás előtt mindenképp nézzünk utána, hogy milyen roaming-díjzónában van az adott ország, illetve hogy a saját előfizetésünk mennyi roaminghívást és -adatot tartalmaz, és ha szükség lehet többre, milyen extra csomagot érdemes venni. Az EU-ban és az 1-es díjzóna egyéb országaiban időszakos utazáskor alapesetben a magyarországi tarifának megfelelő feltételekkel használhatjuk az előfizetésüket, de más országokban nincs ilyen szerencsénk. Emiatt érdemes ügyelni arra, hogy ilyen ország határa közelében a többletköltségek elkerülése érdekében inkább állítsuk át a mobilon automatikusról kézire a hálózatválasztást, hogy véletlenül se csatlakozzon fel a másik ország hálózatára. Azt is jó tudni, hogy az olyan népszerű európai úticélok, mint Montenegró, Svájc, Szerbia vagy Törökország, a 2-es díjzónába tartoznak.

Appra fel!

Érdemes előre felderíteni az úticélunk közlekedési lehetőségeit, hiszen nagyon jól jön, ha megérkezéskor már egyből a mobilunkon van egy app, amiben menetrend, útvonaltervező és akár jegyvásárlás segíti a közlekedés megtervezését. A megcélzott város vagy térség tömegközlekedési alkalmazása mellett például a Citymapper és a Google Maps is alkalmasak erre. Érdemes olyan appot nézni, amiben vannak internetkapcsolat nélkül is elérhető funkciók. Annak is célszerű utánajárni, hogy hol melyik taxiszolgáltatás – a helyi társaság vagy a nemzetközi közösségi appok nyújtanak kedvezőbb és biztonságos feltételeket.

Bár furcsának tűnhet elsőre, de hasznos a közös családi vagy baráti utazás esetén Google Mapsen vagy az iPhone Lokátor alkalmazásán megadni egymásnak a tartózkodási helyet, így senki nem téved el.

Elmerülni a helyi élményekben

A helyi programok felfedezésében segíthet például az egyébként nem csak szállásfoglalással foglalkozó Airbnb, vagy a GetYourGuide, amelyek túrákat, kirándulásokat és mindenféle szabadidős tevékenységet is kínálnak – itt sokszor lehet kevésbé közismert turistalátványosságokra is bukkanni. Látnivalók, múzeumok belépőit és városnéző túrák jegyeit vehetjük meg a Tiquets appon, így a jegyet sem kell kinyomtatni, és ha a hivatalos oldalakon el is fogynak a jegyek, itt még lehet szabad jegykontingens - áll a Yettel közleményében.

Mielőtt étterembe ülnénk be, érdemes megnézni akár a Google, akár a Tripadvisor értékeléseit. Ételrendeléshez a nemzetközi appok mellett a helyi ételrendelős alkalmazásokat is derítsük fel, és ételérzékenyeknek is vannak hasznos térképes applikációk – a Find Me Gluten Free-vel például a közelben lévő gluténmentes éttermeket lehet megtalálni.

Gazdálkodj okosan

Ha szeretnénk okosan gazdálkodni a roaming-adatkerettel, érdemes még indulás előtt letölteni a szükséges alkalmazásokat, hosszabb út előtt pedig a hallgatni/nézni tervezett zenéket, sorozatokat és filmeket a streamingszolgáltatásokban – utóbbi jól jön repülés közben is, vagy ha külföldön épp nincs internetkapcsolatunk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az alkalmazások automatikus frissítése nagy adatforgalmat generálhat, ezért érdemes utazás előtt még otthoni hálózaton frissíteni ezeket, vagy kikapcsolni az automatikus frissítés funkciót a készülékbeállítások között. A fotók fel-le töltése is fogyasztja az adatkeretet, ezért felhő alapú képtárolásnál (pl. Google Fotók) be lehet állítani, hogy csak WiFi-n töltse fel a fotókat, a chat-alkalmazásoknál pedig letiltani, hogy a kapott fotókat automatikusan letöltse az app. Ha szeretnénk elkerülni a véletlen adatforgalmazást, akkor ki lehet kapcsolni a készüléken az adatroamingot vagy a teljes mobil adatforgalmat.

Érdemes tudni, hogy például az Egyesült Államokban a szolgáltatók már lekapcsolták a 2G- és 3G-hálózatát, ami azt jelenti, hogy 4G-képes készülék és SIM-kártya nélkül nem lehet roaming-hanghívást bonyolítani, mobilnetezni és SMS-ezni, ezért indulás előtt tanácsos ellenőrizni, hogy készülékünk és a SIM-kártyánk 4G-képes-e.

Itt a szezon nagy kérdése: hová és miből mennek nyaralni idén nyáron a magyarok?

Nő a magyarok reálkeresete, több az elkölthető pénzük, de nagy kérdés, hogy mindez lecsapódik-e majd a turizmusban. Habár kifejezetten jó szezonra készül az ágazat, a szezon vége még messze van. Most futó turisztikai kérdőívünkben az utazási szokásaikról kérdezzük az olvasóinkat: mennek-e nyaralni idén, ha igen, hová és mennyi pénzt szánnak rá. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását. Köszönjük!