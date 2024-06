Pusztító hőséghullám éri el a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit: akár 45 fok is lehet

MTI Link a vágólapra másolva

Mini hőhullám várható Görögországban és Törökországban 45 Celsius-fokot is elérő hőmérsékletekkel, ami mindkét ország meteorológusai szerint szokatlan az évnek ebben a szakaszában, így megnő az erdőtüzek veszélye is. Keddtől több napon át számos görögországi régióban a hőmérséklet várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot, egyes helyeken pedig a 45-öt is elérheti a görög meteorológiai szolgálat szerint.

A görög Vöröskereszt azt javasolta a lakosságnak, hogy ne tartózkodjon a napon, tartsa zárva a redőnyöket, igyon sok folyadékot és fogyasszon könnyű ételeket, valamint gondoskodjanak az idős családtagokról és barátokról. A Vöröskereszt nem tanácsolta az alkoholos italok fogyasztását és a szabadtéri sportolást sem. Gyermekeket és háziállatokat napközben sose hagyjanak autóban, a házi kedvenceknek, valamint a kóbor kutyáknak és macskáknak biztosítsanak elég ivóvizet - tette hozzá. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tűzoltóság az X közösségi portálon hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon magas az erdőtüzek kockázata, elsősorban Görögország középső részén, ahol télen kevés volt a csapadék, most pedig június eleje óta szokatlanul magas hőmérsékleteket mérnek. A török előrejelzések szintén figyelmeztettek az ország nyugati részében várható hőhullámra, amelyben a hőmérséklet akár a 45 Celsius-fokot is elérheti. Ez mintegy 12 Celsius-fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Felszólították a lakosokat - mindenekelőtt az idős embereket, a gyermekeket és a krónikus betegeket -, hogy 11 és 16 óra között ne tartózkodjanak a szabadban. EZ IS ÉRDEKELHET Módosult a riasztás: 2 vármegye kivételével durva zivatarveszéllyel számolhat az egész ország Szinte a teljes Tiszántúlon, valamint az ország középső és nyugati járásaiban van másodfokú riasztás hevesebb zivatarok veszélye miatt.

