Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. március 30.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2024. március 30., szombat.

Névnap

Zalán

Deviza árfolyam

EUR: 393.82 Ft

CHF: 404.57 Ft

GBP: 460.66 Ft

USD: 364.89 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2024. március 29.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 11, 30, 31, 39



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 15 db

4-es találat: 38 db

3+2 találat: 38 db

3+1 találat: 633 db

2+2 találat: 488 db

3-as találat: 1667 db

1+2 találat: 2676 db

2+1 találat: 9466 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 16800 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 9260 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.03.31: Változóan felhős idő várható, általában többórás napsütéssel. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Sok helyütt megélénkül, főleg a Kisalföldön megerősödik a déli szél. Hajnalban 6, 13 fokot mérhetünk, a csúcsérték 21 és 27 fok között alakul.

2024.04.01: Jobbára napos, fátyolfelhős idő várható, majd a nap második felében hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról, amely kelet felé halad. A csapadékzóna éjjel már a Tiszántúlt is elérheti. Az eső, zápor mellett helyenként zivatar is előfordul. Sokfelé megerősödik a déli, délnyugati szél, az Északnyugat-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2024.03.30. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkörben zajló erőteljes melegedés miatt a melegfrontérzékenyek tapasztalhatnak fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot. Emellett ingerlékennyé válhatunk és csökkenhet teljesítőképesség. (2024.03.30)

